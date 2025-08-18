BBC: Na ZG koncertu Thompsona nije bilo 500.000 ljudi. Nastup otkrio duboke podjele u državi

Neofašistički hrvatski Woodstock ili domoljubna, protuestablišmentska zabava? Pita se u svojem članku naslova "Hrvatski ultranacionalistički mega koncert razotkriva podijeljeno društvo", posvećenom velikom koncertu Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu, britanski BBC.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:13 Pozdrav iz prošlosti: Thompson imao jednu pjesmu i nije imao bend. 'Uletio' je Dino Dvornik | Video: 24sata

- Prošlomjesečni megakoncert ultra-nacionalističkog pjevača Thompsona dramatično je razotkrio duboko polarizirane podjele unutar hrvatskog društva. Stavio je pod reflektore dramatično drugačije interpretacije, kako borbe zemlje za neovisnost u 90-ima, tako i na povijest NDH-a, nacističke marionetske države iz Drugog svjetskog rata. Nitko ne može osporiti da je koncert bio ogroman. Iz Thompsonova menadžmenta su tvrdili kako je više od pola milijuna ulaznica prodano. U stvarnosti, posjetitelja je bilo dosta manje, ali i dalje njih na stotine tisuća - piše BBC.

Dalje pišu kako se publika, uključujući ministre HDZ-a, pridružila Thompsonovu u poviku ZDS u pjesmi "Bojna Čavoglave", kako je taj povik razljutio opoziciju, organizacije za ljudska prava...

- Vlada je umanjila značaj tog skandiranja na koncertu. Hrvatski premijer Andrej Plenković je to opisao kao "dio Thompsonova repertoara", dan prije zagrebačkog koncerta se fotografirao s pjevačem - navodi BBC.

BBC piše kako je Thompson nakon zagrebačkog odradio još jedan koncert, misleći pritom na onaj u Sinju.

- U kolovozu je imao koncert u Krajini, snažnom utočištu hrvatskih Srba za vrijeme rata. Taj nastup je bio dio proslave 30. godišnjice operacije Oluja, koja je okončala rat za nezavisnost od Jugoslavije, ali i koja je raselila stotine tisuća Srba - pišu iz BBC-a, netočno navodeći da je Sinj bio dio takozvane srpske Krajine...

Za kraj poručuju kako je Vlada počela zadnjih godina uključivati i komemoracije za srpske žrtve, ali kako je pomirenje sad u drugom planu u odnosu na promicanje nacionalističkih osjećaja pri čemu je vojna parada u Zagrebu bila središnji događaj ovogodišnjih obilježavanja...

