TVRDE I DA JE SINJ BIO DIO 'KRAJINE'...

BBC: Na ZG koncertu Thompsona nije bilo 500.000 ljudi. Nastup otkrio duboke podjele u državi

BBC: Na ZG koncertu Thompsona nije bilo 500.000 ljudi. Nastup otkrio duboke podjele u državi
Prošlomjesečni megakoncert ultra-nacionalističkog pjevača Thompsona dramatično je razotkrio duboko polarizirane podjele unutar hrvatskog društva, tvrdi BBC...

Neofašistički hrvatski Woodstock ili domoljubna, protuestablišmentska zabava? Pita se u svojem članku naslova "Hrvatski ultranacionalistički mega koncert razotkriva podijeljeno društvo", posvećenom velikom koncertu Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu, britanski BBC.

- Prošlomjesečni megakoncert ultra-nacionalističkog pjevača Thompsona dramatično je razotkrio duboko polarizirane podjele unutar hrvatskog društva. Stavio je pod reflektore dramatično drugačije interpretacije, kako borbe zemlje za neovisnost u 90-ima, tako i na povijest NDH-a, nacističke marionetske države iz Drugog svjetskog rata. Nitko ne može osporiti da je koncert bio ogroman. Iz Thompsonova menadžmenta su tvrdili kako je više od pola milijuna ulaznica prodano. U stvarnosti, posjetitelja je bilo dosta manje, ali i dalje njih na stotine tisuća - piše BBC.

REPOVI IZ SINJA... Prodao je pive za milijun € na Thompsonovom koncertu, a još nije ništa isplatio konobarima?
Prodao je pive za milijun € na Thompsonovom koncertu, a još nije ništa isplatio konobarima?

Dalje pišu kako se publika, uključujući ministre HDZ-a, pridružila Thompsonovu u poviku ZDS u pjesmi "Bojna Čavoglave", kako je taj povik razljutio opoziciju, organizacije za ljudska prava...

- Vlada je umanjila značaj tog skandiranja na koncertu. Hrvatski premijer Andrej Plenković je to opisao kao "dio Thompsonova repertoara", dan prije zagrebačkog koncerta se fotografirao s pjevačem - navodi BBC.

BBC piše kako je Thompson nakon zagrebačkog odradio još jedan koncert, misleći pritom na onaj u Sinju.

TOMISLAV KLAUŠKI Tko zapravo 'ne voli i ne želi' Hrvatsku? Upravo oni koji sada pokreću desničarsku revoluciju
Tko zapravo 'ne voli i ne želi' Hrvatsku? Upravo oni koji sada pokreću desničarsku revoluciju

- U kolovozu je imao koncert u Krajini, snažnom utočištu hrvatskih Srba za vrijeme rata. Taj nastup je bio dio proslave 30. godišnjice operacije Oluja, koja je okončala rat za nezavisnost od Jugoslavije, ali i koja je raselila stotine tisuća Srba - pišu iz BBC-a, netočno navodeći da je Sinj bio dio takozvane srpske Krajine...

TOMISLAV KLAUŠKI Thompson poziva, Dalić huška, Gotovina podržava, Crkva vodi. Desnica plješće, dok ljevica šuti
Thompson poziva, Dalić huška, Gotovina podržava, Crkva vodi. Desnica plješće, dok ljevica šuti

Za kraj poručuju kako je Vlada počela zadnjih godina uključivati i komemoracije za srpske žrtve, ali kako je pomirenje sad u drugom planu u odnosu na promicanje nacionalističkih osjećaja pri čemu je vojna parada u Zagrebu bila središnji događaj ovogodišnjih obilježavanja...
 

