Obavijesti

News

Komentari 0
za domaće i strane

Belgija od 2027. uvodi vinjete

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Belgija od 2027. uvodi vinjete
Foto: Matthias Balk/DPA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Belgija će od svibnja 2027. uvesti vinjete i za domaća i za strana vozila, usuglasile su se sve tri belgijske regije

Vozači će moći kupiti digitalnu vinjetu online ili na benzinskim postajama, a ta će vrsta propusnice biti povezana s registarskom oznakom. Godišnja naknada za korištenje belgijskih autocesta i regionalnih cesta varirat će ovisno o vrsti vozila. Najniža će cijena biti za električne automobile, 90 eura godišnje. Za starija benzinska i dizelska vozila morat će se izdvojiti i do 125 eura godišnje.

Bit će dostupne vinjete i za kraća razdoblja, sve od jednog dana do dva mjeseca.

Motocikli i autobusi bit će među vozilima izuzetima od programa, dogovorile su regije Flandrija, Valonija i Bruxelles.

OD ZIDANA I 2006. Belgija srušila rekord Španjolske star 20 godina
Belgija srušila rekord Španjolske star 20 godina

Neki od detalja plana tek trebaju biti određeni, kao što je registracija vozila radi plaćanja cestarine i hoće li belgijski vozači dobiti porezne olakšice na to.

Belgija trenutačno ne naplaćuje korištenje autocesta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Dario Šimić pušten je na slobodu. Oglasili se iz USKOK-a
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Dario Šimić pušten je na slobodu. Oglasili se iz USKOK-a

Sumnja se da je Šimić preko Nede Livljanić, optužene i sa Zoranom Pripuzom, nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Livljanić je već bila privedena zbog slične optužbe...
Je li ovo bila najodvratnija provokacija?! Na Korčuli s BG tablicama i datumom pokolja
SRAMOTNO

Je li ovo bila najodvratnija provokacija?! Na Korčuli s BG tablicama i datumom pokolja

Ovakva kombinacija slova i brojki teško da može biti slučajna. Policija je odmah intervenirala, ali nisu mogli pronaći vlasnika vozila, već čovjeka koji je koristio auto. Napustio je Korčulu
DETALJI AKCIJE USKOKA Kako je 'pao' bivši Vatreni? Šimić je htio kamp, ali nije imao dozvolu...
UHIĆENJA ZBOG MURTERA

DETALJI AKCIJE USKOKA Kako je 'pao' bivši Vatreni? Šimić je htio kamp, ali nije imao dozvolu...

Dario Šimić uhićen je u akciji Uskoka u utorak ujutro i to zbog muljanja s dozvolama za kamp. Navodno je preko prijatelja Marina Miškića urgirao za to kod, od ranije Uskoku poznate, Nede Livljanić...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026