Belgija srušila rekord Španjolske star 20 godina

Španjolska je nakon čak 20 godina u nokaut fazi primila gol iz otvorene igre. Bio je to pogodak koji je postigao Charles de Ketelaere.

Zadnji put se tako nešto dogodilo u osmini finala Svjetskog prvenstva u Njemačkoj 2006. kad je Furija izgubila protiv Francuske 3:1, a zadnji gol je zabio Zinedine Zidane.

Od tad, pa do ove utakmice Španjolska je odigrala osam utakmica nokaut faze u kojima je primila samo jedan gol i to kazneni udarac koji im je u Rusiji zabio domaći igrač Artem Dzyuba.

Prstom sudbine, Španjolsku u polufinalu čeka upravo Francuska.