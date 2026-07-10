Zadnji put se tako nešto dogodilo u osmini finala Svjetskog prvenstva u Njemačkoj 2006. kad je Furija izgubila protiv Francuske 3:1, a zadnji gol je zabio Zinedine Zidane.
OD ZIDANA I 2006.
Belgija srušila rekord Španjolske star 20 godina
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Španjolska je nakon čak 20 godina u nokaut fazi primila gol iz otvorene igre. Bio je to pogodak koji je postigao Charles de Ketelaere.
Zadnji put se tako nešto dogodilo u osmini finala Svjetskog prvenstva u Njemačkoj 2006. kad je Furija izgubila protiv Francuske 3:1, a zadnji gol je zabio Zinedine Zidane.
Od tad, pa do ove utakmice Španjolska je odigrala osam utakmica nokaut faze u kojima je primila samo jedan gol i to kazneni udarac koji im je u Rusiji zabio domaći igrač Artem Dzyuba.
Prstom sudbine, Španjolsku u polufinalu čeka upravo Francuska.
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