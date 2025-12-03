Obavijesti

'FRUSTRIRA NAS'

Belgija protiv prijedloga EU za zamrznutu rusku imovinu: Za Ukrajinu predložili drugi plan

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Belgija protiv prijedloga EU za zamrznutu rusku imovinu: Za Ukrajinu predložili drugi plan
Foto: Yves Herman

Umjesto korištenja ruske imovine, Belgija poziva Europsku uniju da sredstva za financijske potrebe Ukrajine prikupi na tržištima kapitala

Belgijski šef diplomacije Maxime Prevot rekao je u srijedu da Europska komisija, koja bi tijekom dana trebala predložiti korištenje zamrznute ruske imovine većinski deponirane u Belgiji, nije dovoljno uzela u obzir zabrinutost njegove zemlje.

- Osjećamo da nas se ne sluša, što nas frustrira. Značaj naše zabrinutosti se umanjuje. Tekst koji će Komisija danas predstaviti ne uzima u obzir našu zabrinutost na zadovoljavajući način. Nije prihvatljivo da se novac upotrijebi, a da se nas ostavi da se sami suočimo s rizicima - kazao je Prevot u Bruxellesu.

Umjesto korištenja ruske imovine, Belgija poziva Europsku uniju da sredstva za financijske potrebe Ukrajine prikupi na tržištima kapitala.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen zajedno s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom zagovara ideju da se do 140 milijardi eura ruske središnje banke dodijeli Ukrajini kako bi se u narednim godinama zadovoljile njene financijske potrebe.

Belgija, u kojoj je većina sredstava deponirana, zasad blokira inicijativu.

Čelnici EU-a će o tom pitanju ponovo razgovarati na nadolazećem samitu ovog mjeseca.

