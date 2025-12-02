Obavijesti

News

Komentari 6
saveznici okreću leđa?

Američke sankcije tresu Kremlj: Vladimir Putin ostaje bez milijardi i utjecaja na Balkanu

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 2 min
Američke sankcije tresu Kremlj: Vladimir Putin ostaje bez milijardi i utjecaja na Balkanu
Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Osim financijskog pritiska kod kuće, sankcije mijenjaju i političku sliku istočne Europe. Ruski poslovni i politički utjecaj, desetljećima duboko ukorijenjen na Balkanu, dramatično slabi

Najnoviji paket američkih sankcija protiv ruskih energetskih divova Rosnefta i Lukoila stvorio je golemi financijski udarac Vladimiru Putinu, i to u trenutku kada bivši predsjednik SAD-a Donald Trump tvrdi da postoji prostor za dogovor o okončanju rata.

Udarom na naftni sektor – najvažniji izvor prihoda ruske države – Washington je otvorio novu rupu u ruskom proračunu i prisilio Moskvu na ekonomsku utrku s vremenom. Procjene pokazuju da sankcije Putina mjesečno koštaju između 2,5 i 5 milijardi dolara, odnosno oko trećine ruskih prihoda od izvoza energenata.

RAZGOVORI O MIRU Witkoff i Kushner danas u Moskvi: Sastat će se s Putinom
Witkoff i Kushner danas u Moskvi: Sastat će se s Putinom

Osim financijskog pritiska kod kuće, sankcije mijenjaju i političku sliku istočne Europe. Ruski poslovni i politički utjecaj, desetljećima duboko ukorijenjen na Balkanu, dramatično slabi.

„Ono što vidimo je precrtavanje sfera interesa“, rekao je Igor Novaković iz beogradskog Centra za međunarodne i sigurnosne poslove za britanski Telegraph. „Poslovni utjecaj Rusa, ali i politički interes koji dolazi s njime – gotov je.“

Bugarska preuzima Lukoil, Srbija pritisnuta na izbor

Bugarska, gdje Lukoil posjeduje najveću rafineriju i stotine benzinskih postaja, bila bi teško pogođena sankcijama. Kako bi spriječila paralizu energetskog sektora, vlada je preuzela kontrolu nad kompanijom i postavila državnog administratora, uz američki rok od šest mjeseci da se pronađe neruski kupac.

„Lukoil je bio krunski dragulj ruskog utjecaja“, ističe ekonomist Ruslan Stefanov. „Čak i u slučaju mira, Rusija ostaje suprotstavljena Europi. Odvajanje je ključno.“

VOJNA OPERACIJA Ukrajinci objavili snimke: 'Pogodili smo ruske tankere iz Putinove flote duhova...'
Ukrajinci objavili snimke: 'Pogodili smo ruske tankere iz Putinove flote duhova...'

U Srbiji, koja godinama balansira između Moskve i Bruxellesa, predsjednik Aleksandar Vučić priprema se preuzeti kontrolu nad Naftnom industrijom Srbije, u većinskom vlasništvu Gazproma. Rafinerija trenutno stoji jer sankcionirani NIS ne može legalno prodavati naftu.

Unatoč pomirljivim tonovima prema Moskvi, analitičari smatraju da je Kremlj izgubio ključni alat utjecaja u Srbiji te da će Beograd biti „gurnut prema Zapadu“.

Eksplozija „nepoznatih“ prodavača

Sankcije su gotovo ugasile izvoz Lukoila – pad od 89 posto u samo dva mjeseca – dok je Rosneft zabilježio pad od 28 posto. No Moskva brzo mijenja taktiku.

Kupnja ruske nafte i dalje je legalna; zabranjene su samo transakcije s sankcioniranim tvrtkama. Zato se prodaja sve češće odvija preko novih, „nepoznatih“ kompanija. Njihov udio u izvozu ruske nafte više je nego utrostručen i premašio milijun barela dnevno, pokazuju podaci tvrtke Kpler.

zauzeli i grad Vovčansk? Rusi tvrde da su zauzeli Pokrovsk, Putin: 'To otvara put za daljnji napredak vojske...'
Rusi tvrde da su zauzeli Pokrovsk, Putin: 'To otvara put za daljnji napredak vojske...'

Analitičari procjenjuju da će Rusiji trebati dva do tri mjeseca da u potpunosti preusmjeri trgovinske kanale – slično kao Iran koji godinama funkcionira pod sankcijama.

Pad količine i cijene

Iako se izvoz možda vrati, prihodi će teže. Ruska nafta sada se prodaje uz veći popust: Indija plaća do 6 dolara manje po barelu, dok je u Kini cijena pala s premije do popusta od 4 dolara.

EKSKLUZIVA BRITANSKOG TELEGRAPHA: Trump predaje Putinu sve okupirane teritorije u Ukrajini! 'Nije mu stalo do stava Europe'
Trump predaje Putinu sve okupirane teritorije u Ukrajini! 'Nije mu stalo do stava Europe'

Ključno pitanje glasi može li ekonomski udarac prisiliti Putina na pregovore?

„Rusi se neće predati bez borbe“, upozorava Stefanov. „Ali ove sankcije su davno zakasnjele ako Zapad doista želi Rusiju za pregovaračkim stolom.“

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Noćna mora zagrebačke obitelji: 'Dobio sam dijete i želim kuću proširiti. Crkva kaže - ne može!'
PRAVNO ZAGORČAVANJE ŽIVOTA

Noćna mora zagrebačke obitelji: 'Dobio sam dijete i želim kuću proširiti. Crkva kaže - ne može!'

Odvjetnica Zagrebačke nadbiskupije želi i povrat kuće od 60 kvadrata u kojoj je mlada obitelj s djecom: ‘Dobili smo dijete, a ne možemo izgraditi sobu’
Zagrebačka policija o časnoj: 'Lagala je o napadu. Kupila je nož i ozlijedila samu sebe!'
OBJAVILI DETALJE

Zagrebačka policija o časnoj: 'Lagala je o napadu. Kupila je nož i ozlijedila samu sebe!'

Istraživanjem je utvrđeno da je sama sebi nanijela ozljedu nožem koji je prethodno kupila u trgovini na području Zagreba, što je tijekom postupanja i potvrđeno
FOTO Evo kakav je promet kod Vjesnika nakon nove regulacije
DRUGI RADNI DAN

FOTO Evo kakav je promet kod Vjesnika nakon nove regulacije

Promet kod Vjesnikova nebodera je pod pojačanim nadzorom policije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025