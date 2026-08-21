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Belgijski prodavač automobila postao princ! 'Imao je godinu dana da se navikne na tu ideju'

Piše HINA,
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Belgijski prodavač automobila postao princ! 'Imao je godinu dana da se navikne na tu ideju'
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
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Iako formalno postaje princ, neće primati kraljevsku apanažu, odnosno novčane prihode.

Belgijski princ Laurent priznao je 26-godišnjeg bivšeg prodavača automobila Clémenta Vandenkerckhovea za svog sina, objavio je BBC. Vandenkerckhove, sin princa i belgijske pjevačice Wendy Van Wanten, tiho je uveden u obitelj princa Laurenta na svečanosti u gradskoj vijećnici prije šest mjeseci, a detalji su tek sada otkriveni.

Iako formalno postaje princ, neće primati kraljevsku apanažu, odnosno novčane prihode.

Novi princ imao je nekoliko godina da se navikne na ideju da ima oca princa, a nedavno je rekao da još nije siguran hoće li koristiti očevo prezime Saxe-Coburg.

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"Možda to budem htio učiniti, ali ponosan sam na prezime Vandenkerckhove", rekao je Clément za Het Nieuwsblad.

Clément neće biti dio belgijske kraljevske nasljedne linije, za razliku od svoje polusestre princeze Louise i polubraće princa Aymerica i princa Nicolasa. Neće sudjelovati u javnim kraljevskim aktivnostima.

Princ Laurent
Princ Laurent | Foto: YVES HERMAN/REUTERS

Vandenkerckhove je već dobro poznat Belgijcima, budući da je bio u središtu pozornosti flamanskog televizijskog dokumentarca prošlog rujna, u kojem je opisao kako je upoznao svog oca.

Njegov otac bio je u vezi s Wendy Van Wanten, pravog imena Iris Vandenkerckhove, prije nego što se oženio princezom Claire 2003. godine.

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Clément je u dokumentarcu ispričao kako je neočekivano sreo princa u trgovačkom centru 2013. godine, ne shvaćajući tko je on. Tek kada je imao 16 godina, majka mu je otkrila identitet oca.

Četiri godine kasnije skupio je hrabrost da ga nazove, a nakon još nekoliko poziva sastali su se osobno i na kraju je princ Laurent predložio da naprave DNK test.

"Zajedno smo otišli u bolnicu i sjećam se da je rekao 'Ja ću prvi ići da se ti opustiš'", rekao je Clément za VTM.

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