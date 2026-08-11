Benčić: Danas je dan da se koalicijski partneri maknu od toksičnog zagrljaja HDZ-a

Sandra Benčić oglasila se na Facebooku oko sastanka koalicije i poručila partnerima HDZ-a: 'Danas se ne klima glavom, danas ju napokon trebate dići!"

- Plenković je sazvao hitan sastanak koalicije danas u 11 sati. Tih sat dva odredit će političku sudbinu Domovinskog pokreta, HSLS, HNS-a, osvojenih žetona i drugih jer danas će pokazati jesu li uopće politički akter ili su ponizni klimači HDZ-a. Svi koalicijski partneri suodgovorni su za zločin u Gospiću koji će na svojoj koži osjećati generacije - napisala je Benčić i dodala da se koalicijski partneri moraju odmaknuti od zagrljaja HDZ-a.

- Imate li minimum političke odgovornosti danas ćete otkazati poslušnost onima koji su takav sustav stvorili da bi nekolicina profitirala na šteti koja se nanosi cijeloj zemlji. Sad je trenutak da se maknete od toksičnog zagrljaja HDZ-a i pridružite se svojim građanima koji s pravom traže odgovornost za one koji godinama podaju Hrvatsku otpadnoj mafiji. Danas se ne klima glavom, danas ju napokon trebate dići! -napisala je na Facebooku.

Podsjećamo, premijer Plenković sazvao je hitan sastanak šefova koalicije zbog ekocida u Lici te ogromnog pritiska za kažnjavanjem odgovornih. Sastanak bi u Vladi trebao početi u 11 sati.