Benčić i Đujić: Plenkovićevom voljom neće biti izabrana tri nova ustavna suca

„Neočekivanom izjavom Andreja Plenkovića 7. siječnja, kada smo ostali svi iznenađeni, pa i u HDZ-u, kada je spojio proces izbora predsjednika Vrhovnog i sudaca Ustavnog suda, mi kao lijeva oporba jasno govorimo da nam je protuustavno, protustručno, protulogično, protumoralno spajati ta dva procesa. Kako bismo uopće krenuli u izbor sudaca Ustavnog suda tražili smo da se deblokira izbor predsjednika Vrhovnog suda, a HDZ zadnja tri mjeseca opstruira sjednicu Odbora za pravosuđe, sedam puta skida tu točku s dnevnog reda i odbija se izjasniti”, ponovio je Đujić kronologiju događanja.

Ta dva izborna procesa su nespojiva jer se predsjednik Vrhovnog suda bira običnom većinom, na prijedlog predsjednika Republike, i da bi to mogao učiniti Odbor mora dati mišljenje, bilo kakvo, a HDZ je to cijelo vrijeme zaustavljao, kazao je. Dodao je da su vladajući, da su imali dobru volju, mogli dati mišljenje o kandidatima, poslati ga predsjedniku, a onda imaju instrumente kroz predsjednika Sabora da odluče kada će se o tome glasati i diktirati tempo, ako nisu imali povjerenja.

„Mi cijelo vrijeme ne spajamo ta dva procesa i odbili smo formulu 2:1 u korist vladajućih, koju je kazao premijer Plenković, da oni žele dva suca, a nama daju jednog. Oporba cijelo vrijeme odbija na Ustavni sud gledati kao na nekakav plijen i predmet političke trgovine”, poručio je.

Ponovio je da oporba cijelo vrijeme želi tri kvalitetna suca koji će neovisno o svojim političkim i svjetonazorskim uvjerenjima, s integritetom, znanjem i stručnošću štititi Ustav RH i interese hrvatskih građanke.

Odbijamo sudjelovati u Plenkovićevim ludorijama

Nakon našeg pokušaja da okončam tu situaciju dobijemo da premijer Plenković izađe javno i kaže - ovo su naša dva imena, vi dajte jedno i to je to, što znači da nas je premijer ucijenio i da smo mi, ako ne pristanemo na njegov ultimatum, krivi za propast pregovora, ustvrdio je, dodavši da to nije točno. Naveo je da su cijelo vrijeme protiv ultimatuma, uvjeta i političke trgovine, a HDZ cijelo vrijeme gura jedno te isto i na to nismo mogli pristati i zato se danas nismo željeli izjašnjavati o kandidatima bez dogovora jer smatramo da bismo time diskreditirali tih 13 ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud, među kojima je jako puno stručnih ljudi.

Nama Plenković nije šef, ne diktira nam tempo kao HDZ-u i vladajućoj većini i možemo odbiti sudjelovati u njegovim ludorijama i nedopustivom ponašanju koje me podsjeća na Trumpovu administraciju, poručio je. Neviđenim je ocijenio da se premijer miješa u zakonodavnu vlast i u srijedu iz Jasenovca najavljuje da će se sjednica Odbora održati u petak i oporbi poručuje da se skocka. Ja mislim da bi se Andrej Plenković, koji se ponaša protuustavno i protuzakonito, trebao skockati.

I Benčić je ponovila razloge zbog kojih su odbili sudjelovati u glasanju na Odboru, naglasivši da je presedan i da se nikada nije dogodilo da se predsjednik Vlade otvoreno miješa u izbor ustavnih sudaca, postavljajući protuustavne uvjete. Presedanom smatra i da se se šalje lista kandidata za ustavni sud na plenarnu sjednicu bez dogovora s opozicijom, odnosno, osiguravanjem dvotrećinske većine, što, kaže, pokazuje da je Plenković odlučio poništiti ovaj natječaj. Još jednom pozivam Ustavni sud da se očituje o situaciji u kojoj se sedam puta blokira proces izbora predsjednika Vrhovnog suda, kao i o činjenici da predsjednik Vlade utječe na proces izbora predsjednika Vrhovnog suda i sudaca Ustavnog suda, apelirala je, upozorivši da to utječe na neovisnost te dvije institucije. Smatra da je Plenkovićev cilj da se natječaj poništi i da Ustavni sud ostane na deset sudaca.

Plenković pokazuje orbanovsku pretenziju zauzimanja svih institucija

„Ta dva presedana koja je Plenković napravio pokazuju čisti orbanovsku pretenziju na zauzimanje svake institucije ove zemlje i pozivam sve institucije koje su za to zadužene, kao i cijelu opoziciju da zajedno s nama pruže otpor. Opozicija koja tome ne bi pružila otpor kapitulirala bi pred naletom autoritarnosti orbanovskog tipa koju Andrej Plenković provodi u Hrvatskoj”, ocijenila je Benčić. Mišljenja je da premijer namjerno dekapitira institucije da bi ih on preuzimao i vodio iz sjene.

Kako nisu ispunjeni zahtjevi oporbe, poručili su da je za njih ta priča gotova. Đujić je kazao da je oporba htjela razgovarati o svih 13 kandidata i dogovoriti se, ali današnjom potezom na sjednici Odbora, vladajući uopće nisu ostavili prostora za to. „HDZ je slanjem tri imena na sjednicu diskvalificirao deset kandidata i ne vidim kako bismo i o čemu uopće mogli razgovarati s njima. Mislim da svi vide da je ovo gotovo i ne vidim kako bi to moglo ići dalje. Ako ne skupe 101 ruku za ta tri kandidata, a ne znam kako bi ih skupili jer, srećom nisu svi u Hrvatskoj žetoni i nije cijela oporba na prodaju, nema izbora. U ovom okolnosti doći do 101 glasa je znanstvena fantastika i siguran sam da do tog broja neće doći, što znači da voljom Andreja Plenkovića suci neće biti izabrani”, poručio je Đujić.

Upitan bi li se njihov stav promijenio ako se prije glasanje na Odboru za pravosuđe donese mišljenje o kandidatima za Vrhovni sud, zapitao je znači li to da bi oporba trebala prihvatiti HDZ-ov prijedlog, a da nisu razgovarali o ostalih deset kandidata. Nemoguće je, poručio je Đujić.