Sandra Benčić žestoko udarila po Ustavnom sudu: Nedopustiv i nezapamćen udar! To je panika

Sandra Benčić, koordinatorica stranke Možemo! obraća se medijima. Odmah u startu žestoko se obrušila na odluku Ustavnog suda koji navodi da Zoran Milanović ne može biti premijer, a ni mandatar... Kratko je komentirala i moguće koalicije.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Nezapamćen i nedopustiv udar na politički proces. Nikad dosad nismo imali situaciju da bi se Ustavni sud uplitao u stvaranje većine, evidentno je da je izabrao tim za koji igra. - kazala je Benčić...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

- Ustavni sud je dao ocjenu da se predsjednik Milanović u kampanji ponašao kao kandidat i da je kršio njihovo upozorenje. Međutim, Ustavn issud nije povukao nikakve konzekvence nego je rekao da neće poništiti izbore. Ako je o ishodu izbora ovislila ocjena je li ili nije imao pretjerani utjecaj, to znači da bi moguće USUD poništio izbore koji bi bili lošiji po HDZ - kazala je Benčić i nastavila:

- Nemoguće je ne pomisliti da je ova izjava Ustavnog suda izašla zbog panike HDZ-a da gube vlast. To je sad nemoguće ne pomisliti. Ustavni sud je podržao nakaradne izborne jedinice i rezultat toga je da HDZ-ov mandat košta 12.000 glasova, Fokusov 48.000... Je li to glas koji vrijedi jednako? Je li to jednaka utakmica? Je li se Ustavni sud oko toga oglasio? Jesu se oglasili oko činjenice da se na izborni dan ustanovilo da ljudi s važećim osobnim iskaznicama nisu na popisu birača.

- Do kada vrijedi zabrana Milanoviću? Može li za mjesec dana? Je li to zauvijek možda? Zašto je Ustavni sud u svom priopćenju naglasio da ne može biti ni mandatar ni predsjednik Vlade? Što ako je netko drugi mandatar i za mjesec dana da ostavku i većina izabere recimo Milanovića. Je li i tada ne smije biti predsjednik Vlade? - pita se Benčić.

Priopćenje Ustavnog suda nazvala je površnim i protuustavnim.

- Mi s desnicom ne idemo u Vladu - naglasila je Benčić nekoliko puta.

Podsjećamo, Možemo! je na parlamentarnim izborima osvojio deset mandata.

U Možemo! smatraju kako je rušenje HDZ-a s vlasti, odnosno onemogućavanje da po treći put sastavi Vladu, 'još uvijek ostvarivo' na način, kako kažu, da 'svi politički akteri, od ljevice do desnice, koji su se zaklinjali da im je glavni cilj uništiti koruptivnu hobotnicu, kažu ne HDZ-u i podrže SDP-ovu manjinsku vladu iz parlamenta', poručili su jučer.

Ovdje pratite sve oko izbora iz minute u minutu