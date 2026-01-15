Obavijesti

PROBLEM FEMICIDA

Plenković odgovorio Kekin: 'Ja te divljake, imbecile i kretene osuđujem više nego vi'

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Kekin  je  navela  da je prošle godine ubijeno 19 žena, a od kada je Plenković premijer ukupno 126 žena. Na tih 126 ubijenih žena dolaze tisuće žena koje svakodnevno trpe  nasilje, femicid  je zločin koji se može predvidjeti i spriječiti

Na upit zastupnice  Ivane Kekin (Možemo!) tijekom saborskog aktualnog prijepodneva hoće  li omogućiti osnivanje istražnog povjerenstva o femicidu, premijer Andrej Plenković poručio je  u četvrtak da  je njegova Vlada  na zaštiti žena od nasilja učinila više nego ijedna prije.

„Ja osuđujem te divljake, imbecile, kretene i primitivce više nego vi i to godinama, osuđujemo to ne samo  politički, retorički i ljudski, nego smo učinili korake koje nikada nije učinila nijedna druga vlada prije nas”, odgovorio je Plenković na pitanje Kekin.

Podsjetio je na uvođenje kaznenog djela femicida za koje je kazna 40 godina, kao i na tijesnu suradnju s udrugama koje se bave zaštitom prava žena žrtava nasilja te poručio  Možemo! i da zlorabe institut istražnog povjerenstva.

"Što bi ono istraživalo, odnosno  kako bi zamijenilo policiju, Državno odvjetništvo i sudove", upitao je. 

„Mi kao društvo, kao i svako drugo, nemamo  mehanizam da takve anomalije, grozna  kaznena djela u potpunosti eliminiramo, to neće promijeniti  ni jedno istražno povjerenstvo,  trebamo činiti zajednički više da do takvih kaznenih djela ne dolazi, a mi smo svoj dio zadaće jako dobro riješili”,  kazao je Plenković.

Kekin je navela da je prošle godine ubijeno 19 žena, a od kada je Plenković premijer ukupno 126 žena. Na tih 126 ubijenih žena dolaze tisuće žena koje svakodnevno trpe nasilje, femicid  je zločin koji se može predvidjeti i spriječiti, nije incident nego završni čin dugog niza institucionalnih propusta, naglasila je i poručila  Plenkoviću da dok on govori i hvali se žene umiru.

Plenković je Kekin uzvratio da je ona ekspert za izmišljanje izjava koristeći umjetnu inteligenciju. „To govorim  samo zato da u tim vašim moraliziranjima ljudi shvate realnost,  da skrećete pozornost, da  zabranjujete koncerte, da zapošljavate netransparentno u Zagrebu, da štitite svoje i vraćate ih na posao, docirate HDZ-u. Najjači ste u huškanju i raspirivanju mržnje”,  kazao je.

Nezavisnog zastupnika Ninu Raspudića zanimalo je, s obzirom na to da je glavni državni inspektor Andrija Mikulić završio u zatvoru,  a od početka je  bio na čelu Državnog inspektorata, hoće li se zamijeniti samo čelna  osoba ili se može očekivati temeljita reorganizacija te institucije.

„Riječ je o osobnoj odgovornosti konkretne osobe, ne vidim da su tijela kaznenog progona dovela u pitanje rad cijelog državnog inspektorata,  za ono što je s druge strane zakona treba odgovarati onaj tko je to počinio”, odgovorio mu je Plenković. 

„Hoćemo li proglasiti odgovornima sve ljude koji rade u Državnom inspektoratu za nešto što je odgovornost eventualno bivše čelne osobe, nećemo”, dodao je.

Raspudić je  prigovorio i što je veliki dio dosadašnje rasprave utrošen na, kako je kazao, trgovinu oko ustavnih sudaca i predsjednika  Vrhovnog suda, dok dobar dio oporbe nitko nije ništa pitao ni kontaktirao o tom pitanju.

Kontaktirana je lijeva oporba jer je za izglasavanje ustavnih sudaca potrebna dvotrećinska većina  odnosno 101 glas, da vaš klub nekontaktiranih nosi dovoljno glasova  onda biste bili kontaktirani, pojasnio je Plenković  i odbacio tvrdnju da je riječ o amoralnoj trgovini. 

„Naša pozicija je da,  od ljudi koji su se javili na poziv  i prošli saslušanja, parlamentarna većina,  koja jest refleksija većinskog stava birača,  predloži od 13 sudaca njih sedam a oporba šest, što je tu amoralno?”,  upitao je Plenković.

Ministrica  zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, na upit Pere Ćosića (HDZ)  o mjerama za poboljšanje kvalitete zraka u Hrvatskoj, navela je mjere koje njezino ministarstvo provodi.

Mnoge aktivnosti usmjerene su na poboljšanje kvalitete zraka, napori ministarstva na tom području se intenziviraju, kazala je Vučković, navodeći kao primjer novi instrument, Modernizacijski fond koji je prvenstveno usmjeren na poboljšanje kvalitete zraka i vrijedan je gotovo 400 milijuna eura.

Ministar financija Marko Primorac je pak, na upit Petra Šimića (HDZ) o paketu besplatnih  bankarskih usluga, naveo što je Vlada sve učinila na jačanju položaja potrošača, posebice u odnosu prema financijskim institucijama, od ukidanja obveze uplate dijela primitaka na žiro račune,  reguliranja rada Agencija za naplatu potraživanja, do omogućavanja građanima da sudjeluju u izdavanju narodnih obveznica i trezorskih zapisa. 

Kada je riječ o besplatnom paketu bankarskih usluga, kazao je da ga je u prvih osam radnih dana od početka godine ugovorilo oko 30 tisuća građana, uz 10 tisuća onih koji imaju osnovne  pakete, namijenjene socijalno najugroženijima . 

Veljka Kajtazija (NZ) zanimala je preraspodjela sredstava planiranih za poboljšanje uvjeta života romske nacionalne manjine, na štoje Plenković odgovorio kako je riječ o administrativnoj financijskoj  odluci koja ne utječe na  konkretne projekte.

