Benčić: 'Problem Jakuševca nam je politički prioritet. Bandić 20 godina nije riješio taj problem'

U ponedjeljak ujutro je u Zagrebu na odlagalištu otpada ozlijeđeno troje djelatnika Čistoće, od kojih je jedan ostao bez ruke. Drugi je to odron u samo mjesec dana na Jakuševcu, a nesnosan smrad širio se različitim dijelovima grada.

Sandra Benčić iz Možemo u emisiji 'U mreži Prvog' izrazila je žaljenje zbog nesreće na odlagalištu Jakuševec.

- Odmah je gradonačelnik rekao da bez obzira jesu li odgovorni oni koji upravljaju Jakuševcem, a to su privatne firme koje su posao dobile 2018. i ponovno su bile jedine koje su se javile 2022., ili su odgovorni neki od gradskih firmi ili ureda, kad se ustanovi tko je odgovoran, jasno je rekao da će biti sankcija, odnosno ostavki. Onaj tko je zbog propusta uzrokovao tragediju, mora odgovarati. Vjerujem da će DIRH brzo napraviti nalaze, a Grad je angažirao i neovisnog vještaka kako bi se prevenirale u budućnosti takve situacije - rekla je, prenosi HRT.

Foto: HRT

Žarko Tušek iz HDZ-a rekao je da je Jakuševec u jako lošem stanju.

- Cijela ta tema provlači se kroz nekoliko političkih ciklusa u Zagrebu. Aktualni gradonačelnik najavljivao je određene poteze još u kampanji kad je išao u utrku za gradonačelnika, kada je govorio da će problem biti riješen u ovom mandatu. Činjenica je da taj problem treba riješiti. Odgovornost za sanaciju Jakuševca i projektiranje novog centra za gospodarenje otpadom je jasna, to je na Gradu. Grad mora ubrzati te procese, mnogi u RH su odmakli daleko od Zagreba. Uvjeren sam da je od interesa Vladi RH da u partnerstvu s Gradom taj problem riješi, ali inicijativa mora biti od strane Grada. Tomašević i ministar gospodarstva su se na temu Jakuševca našli više puta - rekao je Tušek za HRT.

- Nitko ne može izbjeći odgovornost - poručio je. Benčić se složila da Možemo ima političku odgovornost, ali naglasila je da je sada ključno da se svi na razini Vlade trgnu i riješe pitanje Jakuševca.

Foto: HRT

- Vlada je kontinuirano u Nacionalnom planu gospodarenja otpadom centar za gospodarenje otpadom u Gradu Zagrebu stavljala sa Zagrebačkom županijom što znači da bi Grad trebao primati miješani komunalni otpad iz svih gradova i općina u Županiji, a da s druge strane niti jedno postrojenje neće biti na teritoriju Zagrebačke županije, nego u Zagrebu - rekla je.

Zvonimir Troskot iz Mosta naglasio je da kao građanin Zagreba mora izraziti zabrinutost zbog kulminacije problema oko otpada.

- Stranka koja je na vlasti 16 godina se pripremala za ovo, a na tom dijelu Grad najmanje funkcionira - rekao je.

Benčić je poručila kako problem Jakuševca postoji 20 godina.

- Dvadeset godina ni Bandić ni oni koji su mu držali ljestve nisu riješili problem. Mi bi ga najradije odmah riješili, ali zbog načina na koji se planiraju centri za gospodarenje otpadom, zbog dozvola i procedura koje traju, jednostavno je to proces koji traži određeno vrijeme. Nama je to apsolutni politički prioritet. Radimo na tome užurbano, ali to se ne može napraviti bez suradnje s državom. Država ima strategiju gospodarenje otpadom iz 2005. Tada su odredili da će do 2025. Hrvatska imati minimalno 20 centara za gospodarenje otpadom. Sagrađena su tri, a u punoj funkciji su dva - zaključila je Benčić.