Komentari 2
osudio pucnjavu

Benjamin Netanyahu optužio australskog premijera za poticanje antisemitizma

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Kylie Cooper

Netanyahu je rekao da je pucnjava "hladnokrvno ubojstvo", dodavši kako je još u kolovozu u pismu upućenom premijeru Anthonyju Albaneseu rekao da politika australske vlade potiče antisemitizam u Australiji

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu osudio je pucnjavu koja se dogodila u nedjelju na proslavi židovskog blagdana Hanuke u Sydneyu, kazavši kako je upozorio svojega australskog kolegu da će potpora zemlje palestinskoj državnosti potaknuti antisemitizam.

Naoružana dvojica otvorila su vatru za vrijeme obilježavanja prve noći Hanuke na sydneyskoj plaži Bondi, pri čemu je ubijeno najmanje 11 ljudi, kako ističu australski dužnosnici, u ciljanome antisemitskom napadu. Ubijen je i jedan od osumnjičenih napadača.

"Napisao sam: 'Vaš poziv na stvaranje palestinske države samo dolijeva ulje na antisemitsku vatru. Nagrađuje teroriste Hamasa, a ohrabruje one koji prijete australskim Židovima i potiče mržnju prema Židovima koja sada hara vašim ulicama'", podsjetio je Netanyahu.

Albanese je 11. kolovoza rekao da Australija kani priznati palestinsku državu na Općoj skupštini UN-a u rujnu, što je uslijedilo nakon sličnih najava Francuske, Velike Britanije i Kanade.

U svome je govoru Netanyahu optužio Albaneseovu vladu da "ne čini ništa kako bi zaustavila širenje antisemitizma u Australiji".

"Dopustili ste da se bolest širi, a rezultat su strašni napadi na Židove kojima smo svjedočili danas", dodao je.

Albanese je u nedjelju sazvao sastanak nacionalnog sigurnosnog vijeća, osudivši napad te je kazao da je zlo koje je sada oslobođeno "izvan mogućnosti poimanja".

"Ovo je ciljani napad na židovske Australce prvoga dana Hanuke, koja bi trebala biti dan radosti, slavlje vjere", rekao je.

Pucnjava koja se dogodila u nedjelju najteži je u nizu antisemitskih napada na sinagoge, zgrade i automobile u Australiji od početka izraelskog rata u Gazi u listopadu 2023.

Komentari 2
