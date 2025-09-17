Nepregledne kolone: Roditelji na prosvjedima u Beogradu

Kod susjeda prosvjedi ne prestaju. Dodatno su se intenzivirali zbog uhićenog studenta Bogdana Jovičića koji štrajka glađu, a policija ga je na sprovod oca dovela kao najopasnijeg kriminalca - u lisicama na rukama i nogama.

Roditelji učenika koji pohađaju Osnovnu školu "Pavle Savić" u Mirijevu organizirali su večeras veliki prosvjed u tom naselju zbog novog ravnatelja škole, što je bio razlog zašto veliki broj roditelja ne šalje djecu na nastavu, piše N1rs.

Foto: R.Z.

Nakon okupljanja u dvorištu škole "Pavle Savić", okupljeni su krenuli u prosvjedni marš. Kolona se kretala Ulicom Koste Nađa, kroz Mihaila Bulgakova, zatim kroz Ulicu Rable, pa kroz Mirijevski venac i Vitezu Karađorđev Zvezda. Odatle će se vratiti u školsko dvorište Ulicom Koste Nađa.

Foto: R.Z.

Pridružili su im se roditelji i zaposlenici Pete Beogradske gimnazije, kao i roditelji Vazduhoplovne akademije.