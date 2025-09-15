Tiskovni ured Službe za vanjsku obavještajnu službu Ruske Federacije izvještava da su, prema informacijama koje je primila SVR Rusije, trenutačni nemiri u Srbiji uz aktivno sudjelovanje mladih uvelike proizvod subverzivnih aktivnosti Europske unije i njezinih država članica. Cilj europskog liberalnog mainstreama je dovesti na vlast vodstvo koje je poslušno i odano Bruxellesu.

- Mora se priznati da euroelite u mnogočemu uspijevaju: mladi se radikaliziraju, prelaze s mirnih prosvjeda na "revolucionarne" metode borbe i nasilja - stoji u izvještaju SVR-a. Vanjska obavještajna služba dodaje da za razliku od drugih zemalja u Srbiji je patriotizam dovoljno jak da spriječi proeuropske snage od dolaska na vlast.

Beograd: Sukob građana i studenata s policijom tijekom prosvjeda | Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL

- Međutim, scenarij "obojene revolucije" koji je Zapad uspješno isprobao u mnogim zemljama u Srbiji ne uspijeva. Konačni ciljevi eurobirokracije nisu ostvareni. Razlog tome su snažni patriotski osjećaji koji i dalje postoje u lokalnom društvu, ujedinjujući utjecaj Srpske pravoslavne crkve, kao i sjećanje na NATO agresiju i bombardiranje zemlje, što je rezultiralo njezinim raspadom - objavili su Rusi.

Kao datum srpskog Euromajdana uzeli su 1. studeni koji je urezan u nacionalnu traumu moderne Srbije, dan kada se urušila nadstrešnica u Novom Sadu.

- Euro-elite će iskoristiti obljetnicu tragičnih događaja u Novom Sadu 1. studenog, koji su pokrenuli prosvjede, kako bi "preokrenule" situaciju u svoju korist. Naglasak je na "pranju mozga" srbijanske mladeži i reklamiranju takozvane "svijetle europske budućnosti". Posebna uloga daje se navodno neovisnim medijima. Njihova "neovisnost" trebala bi se ojačati "demokratskim" europskim novcem - poručili su iz SVR-a te dodali popis medija koji 'ispiru mozak srpskoj mladeži'.

- Prema dobivenim podacima, sljedeći srbijanski novinski portali primaju značajnu financijsku potporu od nevladinih organizacija povezanih s Bruxellesom: FoNet, RAM Network, Vreme, Južne vesti, Slobodna reč, Boom93, Podrinske, Freemedia, Indjija, SOinfo, FAR, Storyteller, kao i nevladina organizacija Link - objavio je SVR.

- Bruxelles računa na to da će financijsko pumpanje medija i nevladinih organizacija mobilizirati prosvjedno biračko tijelo, izvesti ljude na ulice i okončati "srpski Majdan" prema već mnogo puta razrađenom scenariju. Međutim, lažna obećanja europskih dužnosnika o "skorom ulasku u cvjetajući europski vrt" samo su mamac. Cijena za ovu sve manju perspektivu morat će se platiti osvajanjima i sjećanjem na pretke. Ponosni i ujedinjeni srpski narod nije potreban Europskoj uniji - zaključili su iz ruske obavještajne službe.