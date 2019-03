Bernardić: Uljanik svaki dan košta državu dva milijuna kuna

Svaki dan nerješavanje problema Uljanika hrvatske građane i hrvatsku državu košta dva milijuna kuna. Od prve neisplaćene plaće u Uljaniku prošlo je sedam mjeseci, a to pokazuje da ova Vlada nema apsolutno nikakvu ideju i nikakav plan za Uljanik i to će sad hrvatske građane koštati više od 350 milijuna kuna. Dakle gotovo 400 milijuna kuna morat će platiti svi hrvatski građani zato što ova Vlada u zadnjih sedam mjeseci nije uspjela riješiti problem, rekao je Davor Bernardić novinarima u Splitu.

Na upit kako komentira ulogu IDS-a u vezi s Uljanikom i odgovornost SDP-a s obzirom na to da je vlada Zorana Milanović dala najviše državnih jamstva za to brodogradilište, Bernardić je odbacio odgovornost SDP-a.

- Više od 80 posto jamstava pokriveno je brodovima, dok je SDP bio na vlasti proizvodili su se brodovi, kad je HDZ došao na vlast proizvode se samo afere, vlada nered i nema kontrole nedržavnih jamstava - ustvrdio je Bernardić.

Po njegovom tumačenju, sadašnja vlada, mada dvije i pol godine zna za sve probleme Uljanika, ne poduzima ništa.

- Aktualna vlada je na sceni dvije i pol godine i imaju sva izvješća na stolu od Jadranbroda koji prati stanje u brodogradnji. Dvije i pol godine premijer Plenković to ima, njegovi ministri gospodarstva su dvije i pol godine upozoravani na sve probleme u Uljaniku i oni dvije i pol godine nisu poduzeli ništa i nisu kontrolirali kako se troši novac. Njih nije bilo briga za udjel države, za državna jamstva i sada nakon dvije i pol godine pokušavaju prebaciti odgovornost sa sebe spektakularnim uhićenjima. Na žalost, to neće moći - smatra Bernardić.

Pri tomu je ustvrdio da je postojala stroga kontrola državnih jamstava dok je SDP bio na vlast i da je postojao red. Komentirajući stanje u Agrokoru, Bernardić je ocijenio kako je "itekako nesigurna budućnost" te kompanije.

- Afera Agrokor, afera Borg bila je najveća korupcijska afera u povijesti Hrvatske. Agrokor se danas zadužuje po većoj kamatnoj stopi nego u vrijeme Todorića - rekao Bernardić.

Po njegovim riječima, oni koji su pisali "lex Agrokor "poslije su se na tom zakonu obogatili pod visokim pokroviteljstvom samog predsjednika vlade, koji je bio upućen u cijelu korespondenciju oko grupe Borg".

Na upit kako komentira primjedbe da je, kako se novinar izrazio, sebi zabio autogol fotografirajući se s riječkim vjeroučiteljem koji je zagovaratelj ProLife inicijative i molitelj ispred bolnice, Bernardić je kazao kako je SDP stranka koja ne dijeli ljude po vjerskoj, nacionalnoj ili rodnoj osnovi.

- Bez obzira je li netko muško ili žensko, star ili mlad, Hrvat, Srbin, Rom, Mađar, Talijan, gay ili straight, bez obzira jesi li katolik, pravoslavac, musliman, za nas je to nebitno. Za nas je jedino bitno jesi li čovjek - rekao je Bernardić.

On je u nedjelju u Splitu sudjelovao na konferenciji 'Forum Dalmacija - Progresivne politike u regionalnom kontekstu', u organizaciji Foruma mladih SDP-a Split i Foruma mladih SDP-a Zadar. Istaknuo je kako mladi u Hrvatskoj najteže pronalaze posao i "krov nad glavom" od svih mladih u zemljama članicama EU.

- Čak 92 posto mladih u Hrvatskoj do 24. godine života živi s roditeljima, a do 35 godina starosne dobi s roditeljima ih živi oko 60 posto. To su porazni podaci koji pokazuju da mladi u Hrvatskoj nemaju šansu uspjeti - ocijenio je Bernardić.