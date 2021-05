Govoreći o epidemiološkoj situaciji, ministar zdravstva Vili Beroš rekao je kako se nastavlja pad novozaraženih i hospitaliziranih.

Ovaj tjedan imamo 42 posto manje novih slučajeva nego tjedan ranije.

- Epidemiološka situacija je bolja iz tjedna u tjedan i to nije slučajno. Cijepljenje se odvija prema planu, a sa sve većim brojem cijepljenih epidemiološka slika sve je povoljnija. S obzirom na smanjenje broja pacijenata u KB Dubrava, dio zdravstvenog osoblja privremeno raspoređenog na rad tamo, vraća se u matične ustanove. Uzimajući u obzir kretanje epidemije, u naredim tjednima očekuje se daljnje smanjivanje kapaciteta za Covid-19 pacijente u KB Dubrava - rekao je.

Što se tiče cijepljenja, ministar je istaknuo kako se ono provodi povećanim intenzitetom na svim cijepnim mjestima. Do sad je utrošeno milijun i 686.585 doza, a cijepljeno milijun i 240.309 osoba - 36,9 posto odraslog stanovništva.

- To su ohrabrujući podaci koji nam daju razloga za optimizam u ispunjavanju cilja, a to je cijepiti više od polovine punoljetnih građana do kraja lipnja - istaknuo je.

S obzirom na nadolazeće godišnje odmore, dodao je, svim liječnicima obiteljske medicine dostavljena je uputa u vezi organizacije cijepljenja s ciljem održavanja kontinuiteta procesa neovisno o terminu docjepljivanja.

Pozvao je sve građane da se odazovu na cijepljenje.