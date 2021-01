Epidemiološka situacija je bolja, pritisak na zdravstveni sustav je sve manji. Želim vjerovati da je to rezultat odgovornosti građana, ali to pokazuje i puni smisao naših mjera. Ne smijemo napraviti ništa što bi ugrozilo ove pozitivne trendove, osobito ako se osvrnemo na zbivanja u okolnim zemljama, na taj tzv. treći val, na moguće posljedice druženja tijekom blagdana, a i obzirom na specifičnu situaciju u Hrvatskoj, a to je zbivanje u Sisačko-moslavačkoj županiji, rekao je ministar Vili Beroš u Dnevniku HTV-a.



- Tamošnje okolnosti mogu pridonijeti širenju epidemije, moramo biti oprezni - kaže.

Dodaje da su napravili sve što je bilo moguće da se osigura cjepivo te da je interes velik i da se traži cjepivo više.

- Moramo doseći stupanj procijepljenosti preko 70%, i vjerujem da ćemo to postići - rekao je.



- Popodne je, u dogovoru s EK, potvrđena nova dodatna količina cjepiva od 700.000 doza. Do 17 sati smo EK potvrdili odluku RH da pristupi i da bude pozitivno orijentirana prema toj ponudi - kaže Beroš.





- Tjedno dolazi 17.550 doza Pfizerovog cjepiva, do kraja 3. mjeseca 264.000 doza. Sutra dolazi Modernino cjepivo, do kraja veljače ukupno 52.000 doza, dobre vijesti su i da je AstraZeneca napredovala u procesu te će EMA uskoro odobriti i to cjepivo 29. siječnja. Realno je moguće do kraja ožujka procijepiti milijun građana - naglašava.

To je rekao i premijer uoči sastanka vrha HDZ-a.

- Ako AstraZeneca dobije odobrenje do kraja mjeseca, za što postoje naznake, onda bismo do kraja ožujka mogli imati gotovo milijun stanovnika procijepljenih. To bi bilo jako dobro - poručio je Plenković.

Krajem siječnja i početkom veljače cijepit će se privatni zdravstveni djelatnici, prioritet su korisnici domova, djelatnici sustava socijalne skrbi, medicinski djelatnici. Kasnije će se cijepiti stariji od 65 godina i kronični bolesnici, a mlađi od 65 krajem veljače, ili početkom ožujka.

Dodao je da se u sisačkoj bolnici evaluira stanje te da je kirurška zgrada sigurna.

Kaže i da smo dosad na testiranje, liječenje i bolovanja vezano uz korona virus potrošili preko 1,132 milijardi kuna, na posebne lijekove 82 milijuna, na cjepiva 420 milijuna, ukupno 1,634 milijardi kuna.



- Bez sredstava koja su putem robnih rezervi išle na nabavu zaštitne opreme, preko 500 milijuna kuna, ugrubo preko 2 milijarde kuna, s tim da su od tih troškova izuzete prenamjene bolnica poput KB-a Dubrava - kaže.