Beroš unatoč optužnici može raditi. Neurokirurzi: 'To će biti teško nakon 7 godina pauze'

Vlada je izmjenama Zakona usred ljeta omogućila da se Vili Beroš može zaposliti unatoč tome što ga Uskok u optužnici tereti za primanje mita od 75.000 eura u aferi oko nabave medicinske opreme. Kako su 24sata prva otkrila, Beroš se prijavio se na natječaj za neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice. Iako je jedan od uvjeta prijave na natječaj bilo uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak protiv kandidata koji se prijavljuje na natječaj, 16. srpnja na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, pomoću kojeg se Beroš ipak provukao jer se u zdravstvu po novom ne mogu se zaposliti samo osobe koje se terete za kaznena djela vezana uz spolne delikte.

Članak 156. u novom zakonu kaže "Ne može se primiti u radni odnos za obavljanje poslova osoba koja u sustavu zdravstva neposredno u vidu zanimanja pruža zdravstvenu zaštitu te koja sudjeluje u dijagnostičkim i terapijskim postupcima, a protiv koje je pokrenut kazneni postupak ili koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv spolne slobode te kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta".

Dakle, kako nam tumače pravnici, po tome se može zaposliti.

Beroš nam se do danas nije oglasio na upit, a ravnatelj Vinogradske, Davor Vagić, potvrdio nam je da su raspisali natječaj za više pozicija, a jedna od njih je za specijalista neurokirurgije.

Međutim, Vagić nam je samo kratko rekao da ne može komentirati natječaje koji su u tijeku. Potvrdio je da je natječaj trajao do 14. kolovoza i da se još čekaju prijave poslane putem pošte, a da su zasad stigle tri prijave za neurokirurga.

Nekoliko neurokirurga za 24sata je komentirajući mogući povratak Vilija Beroša u kiruršku salu istaknulo koliko je njihov posao zahtjevan te koliko se oslanja na stalni tehnološki napredak.

- Jednom kad uđeš u ovu struku, teško je prestati pa se opet vratiti ovom poslu. Svake godine dobivamo nove sustave za navigaciju i novu tehnologiju. Sve to mijenja način na koji radimo. Sve se te tehnologije koriste u operacijama. Mi smo jedina specijalnost u kojoj se mikroskop koristi u svakoj operaciji. Bez njega, praktički je nemoguće zamisliti neurokirurški zahvat, a netko tko nije operirao sedam godina, ne znam kako će se snaći - rekli su nam neurokirurzi.

'Izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti napravljene su rapidno'

Ivana Šmit, predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika, za 24sata je također komentirala slučaj prijave Vilija Beroša na te nove zakonske odredbe,

- Izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti napravljene su rapidno, a u cijelom postupku izdvojeni su isključivo kazneni postupci vezani uz spolne delikte. Ispada da se u drugim slučajevima, bez obzira na ozbiljnost optužbi, osoba i dalje može prijaviti na natječaj. Očito je to izdvojeno ponajviše zbog situacije u Osijeku s ginekologom, što je i potaknulo izmjene. No, zašto je samo to obuhvaćeno, a ne i ostali kazneni postupci to ne znam. Ako zakon to ne navodi, sve je pravno dopušteno, ali ostaje pitanje moralne odgovornosti. To je prostor u kojem svatko može donijeti vlastiti sud - kazala je za 24sata dr. Šmit.

Šmit dodaje kako će interpretacije takvih odredbi uvijek biti dvojbene.

- U najmanju ruku, čudno je. Ako bude oslobođen, o tome nemamo što pričati, ima pravo raditi jer postoji presumpcija nevinosti. No, činjenica je da se u većini natječaja, primjerice za posao u školi, traži potvrda da se ne vodi kazneni postupak. Zašto je zakonodavac takvu odredbu predvidio samo u jednom segmentu za zdravstvo, a ne šire, nije jasno. Apsurdno je i to da se za bilo kakve izbore možeš javno kandidirati i postati dio vlasti, bez ikakve obveze dostave potvrde o nevođenju kaznenog postupka. To je svjetski promašaj, cijeli mandat političar može provesti dok mu traje sudski postupak. To je još veći apsurd od ovoga. Postavlja se pitanje zašto je nekima dopušteno, a drugima nije. U slučaju Beroša, očito se provukao kroz te izmjene zakona - rekla nam je dr. Šmit.

Podsjetimo kako je Uskok na temelju rezultata izvida koje je samostalno proveo, 15. studenoga 2024. donio rješenje o provođenju istrage protiv trojice hrvatskih državljana, a u srpnju je protiv Beroša i ostalih iz afere Mikroskop podignuta i optužnica.

Beroš je još dok je bio u istražnom zatvoru uputio Vladi zahtjev za ostvarivanjem prava 6+6, prema kojemu si je osigurao pola godine punu plaću, a preostalih šest pola plaće.

Mogao je odlučiti što želi

Nakon što ga je premijer Andrej Plenković razriješio ministarske dužnosti 15. studenoga, Beroš je mogao odlučiti hoće li se vratiti na posao koji je obavljao prije dolaska u Ministarstvo zdravstva ili će uzeti povlasticu 6+6. Tad je odlučio da se ne vraća u Vinogradsku.

Nakon izlaska iz Remetinca, Beroš je odbacio optužbe da je primio mito i objasnio da je opciju "6 plus 6" iskoristio kako bi osigurao egzistenciju svoje obitelji.

- Ovo je šok za mene. Ako sam nevin, to je prilika da osiguram egzistenciju svoje obitelji. Bi li netko s optužnicom nad glavom mogao koncentrirano raditi svoj posao? - rekao je Beroš.

Što se tiče primanja, on je u siječnju 2024. naveo da mu je neto plaća iznosila 2650 eura. Međutim, nakon što je Vlada prošloga ljeta povećala plaće ministara, Berošu je, zato što je bio i potpredsjednik Vlade, plaća porasla na oko 4700 eura.