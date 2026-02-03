U Saboru poručili da banke ne smiju obeshrabrivati građane, a novi zakon donosi stroža EU pravila i jači nadzor
Besplatne bankarske usluge koristi već 70 tisuća građana
Paket besplatnih bankarskih usluga koji je vezan za račun za plaćanje na koji potrošač prima redovita primanja dosad je ugovorilo 70 tisuća građana, rekla je u utorak u Hrvatskom saboru državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić Lugarić u raspravi o konačnom tekstu Zakona o kreditnim institucijama.
„Trenutno je 70 tisuća računa s takozvanim besplatnim paketom i 10 tisuća osnovnih računa. Brojke rastu i mislim da možemo biti zadovoljni”, kazala je Rogić Lugarić na pitanje Borisa Lalovca.
Podsjetila je da je Ministarstvo financija uputilo dopis Hrvatskoj udruzi banaka u kojem je apostrofiralo da banke moraju djelovati poticajno i da ne smiju odvraćati potrošače od otvaranja tih računa, te da moraju informirati i educirati građane i službenike. „Hrvatska narodna banka prati cijelu situaciju i smanjuje se broj prigovora”, dodala je državna tajnica.
O samom zakonu, Rogić Lugarić je kazala da uređuje uvjete za osnivanje i poslovanje kreditnih institucija u Hrvatskoj i donosi se radi usklađivanja s novim pravilima na razini EU-a. Cilj je povećati otpornost bankarskog sustava te ojačati nadzor nad podružnicama iz trećih zemalja, istaknula je.
Bankama se uvodi i obveza izrade internih metodologija utvrđivanja strukture naknada za usluge koje nude potrošačima. Jedna od najvažnijih promjena je i uvođenje jedinstvenih pravila za podružnice koje je osnovala kreditna institucija iz treće zemlje radi pružanja bankovnih usluga u državi članici EU.
Dalibora Pausa (IDS) zanimalo je hoće li zakon dovesti do jeftinijih bankarskih usluga za građane i dostupnijih kredita.
„Vjerujemo da će rezultirati brojnim pozitivnim učincima, ponajprije u dijelu nadzora poslovanja banaka. Uz već donesen zakon o paketu besplatnih usluga, sada imamo paket zakona koji će u velikoj mjeri polučiti pozitivne rezultate baš u tom smjeru”, odgovorila je Rogić Lugarić.
Damira Barbira (Centar) zanimale su pak kamatne stope na stambene kredite, na što je državna tajnica kazala da su one u Hrvatskoj znatno niže nego u ostalim članicama EU-a i da u tom dijelu građani mogu biti mirni.
Mostov zastupnik Božo Petrov (Klub Mosta i nezavisnog Josipa Jurčevića) traži objavu mjesečnog semafora prigovora građana za svaku banku, kao i javnu objavu postupanja Hrvatske narodne banke na nepravilnosti. Za kvalitetnu banku to je reputacijski kapital, a za onu koja ne radi dobro reputacijski rizik, smatra.
Petrov drži i da bi javno trebalo objaviti standardiziranu i usporedivu tablicu svih naknada svih banaka u Hrvatskoj kako bi građani mogli birati banku na temelju činjenica.
Marijana Puljak (Klub Centra i NPS-a) podržava zakon, no smatra da je trebao biti ambiciozniji, odnosno propisati veću transparentnost, da se javno objavljuju podaci o strukturi plasmana banaka prema malim i srednjim poduzetnicima, inovacijama i regionalnom razvoju.
Sanda Livia Maduna u ime Kluba HDZ-a istaknula je da je riječ o modernom i sveobuhvatnom zakonskom prijedlogu koji predstavlja važan korak u jačanju stabilnosti financijskog sustava i zaštiti korisnika usluga.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+