Besplatni račun u banci najviše za sada traže umirovljenici...

Građani od prvog dana ov godine imaju pravo u bankama tražiti račun s besplatnim paketom usluga, a za to moraju doći u poslovnicu. Paket usluga za koje ne smiju naplatiti naknadu uključuje otvaranje, vođenje i zatvaranje računa, polaganje i podizanje gotovog novca na šalteru ili bankomatu, priljev nacionalnih i prekograničnih platnih transakcija u eurima, izdavanje debitne kartice te usluge plaćanja njome na fizičkim prodajnim mjestima. Tu je i usluga internetskog ili mobilnog bankarstva, prema odabiru banke. Većina banaka odlučila se u paketu ponuditi internetsko bankarstvo. Pitali smo banke koliko je građana tražilo svoje pravo, a odgovore smo dobili od Erste banke.

Tijekom prvog radnog dana zahtjev im je podnijelo malo više od 900 klijenata. Od ukupnog broja klijenata koji su aktivirali besplatni paket usluga, oko 60 posto su umirovljenici.

Paket besplatnih usluga u Erste banci, između ostalog, obuhvaća usluge internetskog bankarstva George. Korisnici paketa, ako žele, mogu u probnom roku besplatno do 31. ožujka koristiti i mobilno bankarstvo George, a poslije će se za tu uslugu naplaćivati naknada. Zanimalo nas je isključuje li korištenje besplatnog računa korištenje prekoračenja, kreditne kartice ili se na bilo koji način limitira klijente banke u ostvarivanju drugih usluga, o čemu se govorilo u javnom prostoru.

- Korištenje računa s paketom besplatnih usluga ne isključuje korištenje prekoračenja ili kreditne kartice niti klijente ograničava u korištenju drugih usluga - navode.

Ministarstvo financija i HNB aktivno će pratiti provedbu zakona, a u slučaju nepoštovanja poduzet će odgovarajuće mjere u okviru ovlasti i raspoloživih instrumenata. Banke ne smiju korisnike paketa besplatnih usluga dovoditi u nepovoljniji položaj u odnosu na ostale korisnike niti ograničavati opseg, dostupnost usluga uključenih u paket niti na bilo koji način destimulirati ili ograničavati građane u njegovu korištenju. To znači da banke, uz paket besplatnih usluga, one dodatne moraju nuditi pod istim uvjetima i cijenama kao za ostale, bez posebnih ili prikrivenih troškova. Ispunjava li potrošač uvjete, banka korisniku besplatnih usluga mora omogućiti prekoračenje, koje ne smije biti nepovoljnije u odnosu na prekoračenja po drugim računima, osobito u pogledu kamatne stope. 