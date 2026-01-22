Obavijesti

NOVI PODACI

U Hrvatskoj je gotovo 200.000 ljudi s blokiranim računom

U Hrvatskoj je gotovo 200.000 ljudi s blokiranim računom
Glavnica njihova duga na kraju prosinca iznosila je tri milijarde eura, što je za 0,4 posto manje u odnosu na studeni 2025. i 1,8 posto više u odnosu na prosinac 2024. godine

Na kraju 2025. godine u Hrvatskoj su bili blokirani računi 196,8 tisuća građana s ukupnom glavnicom duga od tri milijarde eura, kao i 12,5 tisuća poslovnih subjekata, čija je glavnica duga iznosila 667,1 milijun eura, objavila je u četvrtak Financijska agencija (Fina).

Na kraju lanjskog prosinca evidentirano je 196.807 "blokiranih" građana, što je za 0,8 posto manje nego u prethodnom mjesecu i 1,2 posto manje na godišnjoj razini.

Glavnica njihova duga na kraju prosinca iznosila je tri milijarde eura, što je za 0,4 posto manje u odnosu na studeni 2025. i 1,8 posto više u odnosu na prosinac 2024. godine. 

Kada se glavnici od tri milijarde eura pridoda dug po osnovi kamata od 1,2 milijarde eura, ukupan dug građana s blokiranim računima krajem prosinca lani iznosio je 4,2 milijarde eura.

Dug potrošača prema bankama kao vjerovnicima iznosio je 640 milijuna eura (bez kamata), a prema svim financijskim institucijama dug je iznosio 720 milijuna eura, navodi Fina.

Dug poslovnih subjekata na mjesečnoj razini manji za 25,4 milijuna eura

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, krajem prosinca prošle godine u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je 12.537 poslovnih subjekata, što je za 1.136 poslovnih subjekata ili 8,3 posto manje u odnosu na studeni 2025.  i 24 poslovna subjekta ili 0,2 posto manje u odnosu na prosinac 2024. godine.

Ukupna glavnica njihova duga iznosila je 667,1 milijun eura, što je za 25,4 milijuna eura ili 3,7 posto manje nego u studenom 2025. godine i 10,8 milijuna eura ili 1,6 posto manje nego u prosincu 2024. godine. Dug po kamatama je iznosio 228,2 milijuna eura, pa je tako ukupan dug poslovnih subjekata na kraju prosinca dosegnuo 895,2 milijuna eura.

Od 12.537 poslovnih subjekata koji nisu podmirili dospjele osnove za plaćanje, 5.376 su pravne osobe (42,9 posto), na koje se odnosi 540 milijuna eura ili 81 posto iznosa ukupnih neizvršenih osnova. Preostalih 7.161 su fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, a njihov dug iznosi 127 milijuna eura

U odnosu na stanje u studenom 2025. godine, broj pravnih osoba koje nisu podmirile dospjele osnove za plaćanje manji je za 12,2 posto, a iznos neizvršenih osnova za 4,1 posto. Ukupan broj fizičkih osoba manji je za 5,2 posto, a iznos njihovih neizvršenih osnova manji za 1,8 posto, pokazuju podaci Fine.

