NEVJEROJATAN SLUČAJ

Besramno: Novac i dokumenti dvoje pokojnika nestali su iz policijske postaje u Jaski

Piše Ivana Mihaljević,
Besramno: Novac i dokumenti dvoje pokojnika nestali su iz policijske postaje u Jaski
Šibenik: Policija riješila slučaj džepnih krađa u NP Krka | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Policija je potvrdila da iz prostorija postaje Jastrebarsko nedostaje novac, osobni dokumenti i predmeti koji su bili pohranjeni nakon prirodne smrti dvoje građana. U tijeku je istraga i utvrđivanje odgovornosti

U policijskoj postaji Jastrebarsko pokrenuta je istraga nakon što je otkriveno da iz službenih prostorija nedostaje novac, osobni dokumenti i drugi predmeti koji su ondje bili pohranjeni.

Prema informacijama iz PU zagrebačke, riječ je o stvarima koje su bile privremeno pohranjene nakon prirodne smrti dvoje građana, dok se ne završi ostavinski postupak.

Nestanak je otkriven prilikom službenog pregleda predmeta, a odmah su pokrenute mjere provjere i kriminalističko istraživanje.

- O provođenju i dosadašnjem tijeku kriminalističkog istraživanja obaviješteno je nadležno državno odvjetništvo, a utvrđuju se sve okolnosti i moguća odgovornost nadležnih - priopćila je zagrebačka policija.

Istraga je u tijeku, a policija zasad ne otkriva koliki je točno iznos nestalog novca ni tko je imao pristup prostoriji.

