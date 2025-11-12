Besramno: Novac i dokumenti dvoje pokojnika nestali su iz policijske postaje u Jaski

U policijskoj postaji Jastrebarsko pokrenuta je istraga nakon što je otkriveno da iz službenih prostorija nedostaje novac, osobni dokumenti i drugi predmeti koji su ondje bili pohranjeni.

Prema informacijama iz PU zagrebačke, riječ je o stvarima koje su bile privremeno pohranjene nakon prirodne smrti dvoje građana, dok se ne završi ostavinski postupak.

Nestanak je otkriven prilikom službenog pregleda predmeta, a odmah su pokrenute mjere provjere i kriminalističko istraživanje.

- O provođenju i dosadašnjem tijeku kriminalističkog istraživanja obaviješteno je nadležno državno odvjetništvo, a utvrđuju se sve okolnosti i moguća odgovornost nadležnih - priopćila je zagrebačka policija.

Istraga je u tijeku, a policija zasad ne otkriva koliki je točno iznos nestalog novca ni tko je imao pristup prostoriji.