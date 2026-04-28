Betonirali zaštićeni dio obale u Rovinju, gradili unatoč zabrani. Kazneno su prijavili ženu (40)

Unatoč zabrani inspektorata, radovi su se nastavili, i to na zaštićenom području prirode. Rovinjska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjakinjom te utvrdila sumnju da je počinila tri kaznena djela protupravne gradnje, izvijestili su.

Sumnja se da je od travnja 2021. do kolovoza 2025. godine, izvan građevinskog područja, kao investitorica i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja se bavi gradnjom, započela izgradnju betonske podloge i prizemnog objekta s pripadajućom infrastrukturom.

Nakon što je nadležni inspektorat zabranio daljnju gradnju, osumnjičena je od prosinca prošle godine nastavila radove, betoniranje podloga, izgradnju objekta i ogradnog zida, te naložila izgradnju sustava odvodnje. Sve je to, sumnja policija, izvedeno nepropisno na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske unutar zaštićenog područja prirode.

Protiv osumnjičene, kao i protiv pravne osobe u kojoj je odgovorna osoba, policija će nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu u redovnom postupku.