PROTUPRAVNA GRADNJA

Betonirali zaštićeni dio obale u Rovinju, gradili unatoč zabrani. Kazneno su prijavili ženu (40)

Piše Antonela Šaponja,
ILUSTRACIJA | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Nakon što je nadležni inspektorat zabranio daljnju gradnju, osumnjičena je od prosinca prošle godine nastavila radove, betoniranje podloga, izgradnju objekta i ogradnog zida, te naložila izgradnju sustava odvodnje

Unatoč zabrani inspektorata, radovi su se nastavili, i to na zaštićenom području prirode. Rovinjska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjakinjom te utvrdila sumnju da je počinila tri kaznena djela protupravne gradnje, izvijestili su.

Sumnja se da je od travnja 2021. do kolovoza 2025. godine, izvan građevinskog područja, kao investitorica i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja se bavi gradnjom, započela izgradnju betonske podloge i prizemnog objekta s pripadajućom infrastrukturom.

STOTINE OBJEKATA Krenulo rušenje bespravnih vikendica uz Varaždinsko jezero
Krenulo rušenje bespravnih vikendica uz Varaždinsko jezero

Nakon što je nadležni inspektorat zabranio daljnju gradnju, osumnjičena je od prosinca prošle godine nastavila radove, betoniranje podloga, izgradnju objekta i ogradnog zida, te naložila izgradnju sustava odvodnje. Sve je to, sumnja policija, izvedeno nepropisno na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske unutar zaštićenog područja prirode.

IMANJE UZ DRAVU Nakon našeg otkrića, DORH provjerava bespravnu gradnju Dalića i susjeda u štićenoj zoni
Nakon našeg otkrića, DORH provjerava bespravnu gradnju Dalića i susjeda u štićenoj zoni

Protiv osumnjičene, kao i protiv pravne osobe u kojoj je odgovorna osoba, policija će nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu u redovnom postupku.

NEMA KRAJA LUDILU! Dojave o bombama u školama, redakciji 24sata, indexa, Poglavarstvu...
NEVJEROJATNO

NEMA KRAJA LUDILU! Dojave o bombama u školama, redakciji 24sata, indexa, Poglavarstvu...

Nakon niza dojava prošli tjedan, i novi je započeo dojavama o bombama. Stigle su na adrese zagrebačkih gimnazija te nekih splitskih i riječkih škola
Napadača Colea Allena izveli pred suca, optužen za pokušaj ubojstva predsjednika SAD-a
IZ MINUTE U MINUTU

Napadača Colea Allena izveli pred suca, optužen za pokušaj ubojstva predsjednika SAD-a

Cole Thomas Allen (31) uletio je u plesnu dvoranu u Washington Hiltonu i zaputio se prema Trumpu i uzvanicima i krenuo pucati. Kod sebe je imao i sačmaricu. Trump i ostali su na vrijeme evakuirani
VIDEO Ogroman požar u Zadru! Pogledajte dramatične snimke
STRAŠNO

VIDEO Ogroman požar u Zadru! Pogledajte dramatične snimke

Kako vatra opet ne bi buknula, tijekom jutra dežura jedna ekipa vatrogasaca. Materijalna šteta zasad nije poznata...

