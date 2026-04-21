Krenulo rušenje bespravnih vikendica uz Varaždinsko jezero

Rušenje bespravno izgrađenih objekata uz rijeku Dravu kod Varaždina, uz tzv. Varaždinsko jezero, gdje je prema procjenama oko 700 vikendica, počelo je u utorak, a uz građevinsku inspekciju na terenu je i policija. Riječ je o prostoru koji većim dijelom obuhvaća međimursku stranu rijeke, uključujući katastarske općine Kuršanec, Varaždin i Pušćine, a izvođači radova uklanjaju objekte o trošku vlasnika. Radi se o području uz tzv. Varaždinsko jezero koje se, osim manjeg dijela u Kuršancu predviđenog za rekreaciju, nalazi izvan građevinske zone prema važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji.

Ujedno je riječ o zaštićenom području Regionalnog parka Mura-Drava i dijelu ekološke mreže Natura 2000, gdje gradnja nije dopuštena.

Prema pisanju lokalnih medija, procjenjuje se da je uz obalu oko 700 bespravno izgrađenih objekata, dijelom podignutih još prije više desetljeća. Građevinska inspekcija do sada je provela 177 nadzora i donijela 157 rješenja o uklanjanju.

Najveći broj bespravnih objekata je na državnom zemljištu uz akumulaciju hidroelektrane, kojim upravlja Hrvatska elektroprivreda, dok je manji dio na zemljištu pod upravom Hrvatskih voda i na privatnim parcelama u području Kuršanečkog luga.