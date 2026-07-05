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MLADIĆ U BJELOVARU IZAZVAO KAOS

Bez vozačke pobjegao policiji na motoru bez registracije. Sutra ga parkirao pred stanicu policije

Piše HINA,
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Bez vozačke pobjegao policiji na motoru bez registracije. Sutra ga parkirao pred stanicu policije
Foto: PU bjelovarsko-bilogorska
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Provjerom se pokazalo da motocikl uopće nije registriran, niti osiguran jer je odjavljen prije više od godinu dana, a usto mladić nije imao ni položenu vozačku kategoriju potrebnu za upravljanje tom vrstom vozila..

Mladić u dobi od 19 godina u Bjelovaru je pobjegao policiji na neregistriranom motociklu i prošao kroz crveno svjetlo, a već sljedećeg dana istim je vozilom nepropisno parkirao ispred policijske postaje, priopćila je u nedjelju bjelovarsko-bilogorska policija.

Policajci su u Ulici Augusta Šenoe uočili motocikl bez registarskih oznaka kako se kreće prema Ulici Matice Hrvatske u srijedu, 24. lipnja, oko 13 sati pa su mu svjetlosnim signalima naredili da se zaustavi, no vozač se oglušio na zapovijed i nastavio vožnju. U bijegu je na raskrižju s Ulicom Krste Frankopana prošao kroz crveno svjetlo, pretjecao kolonu vozila te pobjegao u smjeru Velikih Sredica.

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Provjerom se pokazalo da motocikl uopće nije registriran, niti osiguran jer je odjavljen prije više od godinu dana, a usto mladić nije imao ni položenu vozačku kategoriju potrebnu za upravljanje tom vrstom vozila.

Već sljedećeg dana, u četvrtak, 25. lipnja, isti se motociklist ponovno provozao gradom i vozilo ostavio na nogostupu točno ispred Policijske postaje Bjelovar. Jedan od policajaca prepoznao je motocikl i vozača, a kontrolom je ponovno utvrđeno da vozi neregistrirani motocikl bez odgovarajuće dozvole.

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Zbog prekršaja počinjenih tijekom bijega protiv njega je podnesen optužni prijedlog kojim se traži novčana kazna od 1.850 do 2.910 eura, osam negativnih prekršajnih bodova te zabrana upravljanja motociklima A kategorije u trajanju od šest mjeseci. Za prekršaje utvrđene drugog dana izdani su mu prekršajni nalozi s kaznama od 260 i 290 eura, koje je i platio.

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