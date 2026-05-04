KAZNILI GA

Biciklist kod Pitomače u podne 'napuhao' preko četiri promila!

Piše Veronika Miloševski,
Foto: Policija

Policija je u nedjelju oko 12:40 sati u Velikom Polju zaustavila pijanog biciklistu (65), objavila je virovitičko-podravska policija. Kako navodi policija, biciklist je krivudao po cesti.

- Daljnjim provjerama utvrđeno je kako je vozač upravljao biciklom pod utjecajem alkohola, pri čemu mu je izmjerena koncentracija od 4,07 promila alkohola u organizmu zbog čega je isključen iz prometa - objavili su iz policije.

Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, policija je vozaču izrekla novčanu kaznu u iznosu od 120 eura.

Policija naglašava da je upravljanje biciklom s ovoliko visokom koncentracijom alkohola iznimno opasno. Alkohol bitno narušava ravnotežu i brzinu reakcije, čime biciklist izravno ugrožava vlastiti život i sigurnost ostalih sudionika u prometu.

