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Biciklistica (63) divljala po Primoštenu. Teško se ozlijedila

Piše Veronika Miloševski,
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Biciklistica (63) divljala po Primoštenu. Teško se ozlijedila
Foto: Duško Marušić/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, protiv 63-godišnjakinje izdan je obvezni prekršajni nalog

U prometnoj nesreći u Primoštenu u ponedjeljak ujutro biciklistica (63) je teško ozlijeđena. Prometna nesreća se dogodila na način da državljanka Austrije, nije prilagodila brzinu kretanja bicikla zbog čega je izgubila nadzor nad biciklom te pala na kolnik.

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Od siline pada, biciklistici su u Općoj bolnici u Šibeniku konstatirane teške tjelesne ozljede te je nakon pružene liječničke pomoći puštena na kućnu njegu.

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Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, protiv 63-godišnjakinje izdan je obvezni prekršajni nalog.
 

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