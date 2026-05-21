Obavijesti

News

Komentari 0
UKLJUČENE I INSPEKCIJE

BiH istražuje povišene količine olova u krvi građana Vareša

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
BiH istražuje povišene količine olova u krvi građana Vareša
Foto: Sasa Miljevic

Federalne vlasti u Bosna i Hercegovina pokrenule su istragu nakon nalaza povišenih vrijednosti olova u krvi dijela stanovnika Vareša, dok se provjerava mogući utjecaj rudarskih aktivnosti i okolišnih faktora

Federalne vlasti u BiH priopćile su u četvrtak da su započele rasvjetljavanje okolnosti povišenih vrijednosti olova u krvi kod dijela stanovnika Vareša, poznatog rudarskog kraja u središnjoj Bosni. Federalno ministarstvo okoliša i turizma kaže da je počelo prikupljanje dokumentacije o stanju okoliša i mogućim posljedicama po zdravlje stanovništva. Vlada Federacije BiH ranije je formirala multidisciplinarni stručni tim koji treba analizirati dostupne podatke i predložiti daljnje mjere. Prema ranijim medijskim objavama, zdravstvena testiranja pokazala su povišene vrijednosti olova u krvi kod dijela mještana Vareša, uključujući stanovnike naselja Pržići i Daštansko.

ALARMANTNO STANJE Od zlatne groznice do velike uzbune u Varešu: 'Čak su i djeci pronašli razine olova u krvi...'
Od zlatne groznice do velike uzbune u Varešu: 'Čak su i djeci pronašli razine olova u krvi...'

U jednoj analizi 44 uzorka bila su pozitivna na olovo, dok je kasnija analiza 111 uzoraka pokazala da 16 osoba prelazi referentne vrijednosti, uključivo i malu djecu.  

Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo dr. Siniša Skočibušić izjavio je ranije da su kod stanovnika Vareša utvrđene povišene vrijednosti olova u krvi, ali da nema zabrinutosti jer se ne radi o alarmantnim koncentracijama. No upozorio je da bi dugotrajna izloženost mogla predstavljati zdravstveni rizik. 

VISOKE RAZINE OLOVA Masovno trovanje u BiH: Više od 100 otrovanih, i kod djece otkrili tragove teških metala
Masovno trovanje u BiH: Više od 100 otrovanih, i kod djece otkrili tragove teških metala

Ministarstvo navodi da je reagiralo nakon zahtjeva Federalnoj upravi za inspekcijske poslove za hitan nadzor nad operatorom DP Metals BH d.o.o. Vareš, koji upravlja rudarskim pogonima na području Vareša. Riječ je o rudniku Rupice i pogonu Veovača, gdje se eksploatiraju rude olova, cinka, srebra i drugih mineralnih komponenti. 

Vareš je tradicionalno rudarsko područje, a posljednjih godina ponovno je u središtu pozornosti zbog razvoja rudarskog projekta koji je ranije vodio Adriatic Metals, odnosno Eastern Mining, a potom DP Metals/Dundee Precious Metals. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Završeno je okupljanje u Drnišu. Klapa Luki odala počast
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Završeno je okupljanje u Drnišu. Klapa Luki odala počast

Grad Drniš zavijen je u crno nakon stravičnog zločina u kojem je prerano završen život mladog maturanta Luke...
Zbog ubojstva u Drnišu priča se o doživotnom zatvoru! Eksperti: 'To je populizam, evo što treba'
IZMJENE ZAKONA

Zbog ubojstva u Drnišu priča se o doživotnom zatvoru! Eksperti: 'To je populizam, evo što treba'

Niz zemalja pokušao je riješiti problem recidivista i opasnih nasilnika koji prijete i nakon izlaska iz zatvora. Dio njih to je riješio izmjenama zakona. Kod nas tek pričaju o većim kaznama
Drugačija norijada u Šibeniku. Maturanti odaju počast Luki: 19 minuta šutnje i 19 bijelih balona
HRVATSKA ZAVIJENA U CRNO

Drugačija norijada u Šibeniku. Maturanti odaju počast Luki: 19 minuta šutnje i 19 bijelih balona

Nadaju se kako će im se građani pridružiti u što većem broju. U Lukinu čast održat će se 19 minuta šutnje, pustit će i 19 bijelih balona...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026