Obavijesti

News

Komentari 2
'NEZAVISNA DRŽAVA'

Prkos i prijetnje iz Banje Luke: Dodik opet sanja nezavisnu RS

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Prkos i prijetnje iz Banje Luke: Dodik opet sanja nezavisnu RS
U Banjaluci obilježen Dan srpskog jedinstva uz trobojku dugu 120 metara | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Srbija pružila punu potporu, unatoč upozorenjima OHR-a i presudama Ustavnog suda BiH

Admiral

Vlasti Republike Srpske uz sudjelovanje visokih dužnosnika iz Srbije u četvrtak su ponovo obilježili neustavni praznik 9. siječnja kao dan tog entiteta, a srbijanski premijer  tom je prigodom obećao nastavak svake vrste potpore  Beograda RS-u dok je Milorad Dodik ponovo prijetio secesijom.

Srbijanski premijer Đuro Macut sudjelovao je u Banjoj Luci na proslavi 9. siječnja kao dana Republike Srpske prkoseći činjenici da je obilježavanje tog datuma Ustavni sud BiH proglasio neustavnim.

POZVAO BEZ MRŽNJE Milroad Dodik: Hrvatska i Srbija trebaju normalizirati odnose!
Milroad Dodik: Hrvatska i Srbija trebaju normalizirati odnose!

RS je u govoru na svečanoj akademiji nazvao "našom kućom" pri čemu je tvrdio kako Srbija dosljedno poštuje Daytonski sporazum i BiH kao državu dva entiteta i tri konstitutivna naroda.

"Srbija će uvijek biti uz RS i narod koji ovdje živi", kazao je srbijanski premijer.

Ana Trišić Babić, koja obnaša dužnost privremene predsjednice RS nakon smjene Milorada Dodika, njega je označila legalnim predsjednikom "kojega su smijenili neprijatelji RS" pa je od nazočnih zatražila da pljeskom pozdrave Dodika što su oni i učinili.

'MRŽNJA PREMA SRBIMA' Milorad Dodik: U Hrvatskoj se potiče ustaštvo, a njihovi političari sve to toleriraju...
Milorad Dodik: U Hrvatskoj se potiče ustaštvo, a njihovi političari sve to toleriraju...

Obilježavanju spornog datuma nazočio je i patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije koji je na akademiji posebice spomenuo razvlaštenog Dodika kao "predsjednika" a osnutak RS označio je kao "Božju volju".

Sam Dodik, iako je sada tek lider jedne političke stranke, dobio je status počasnog govornika pa je tu prigodu iskoristio kako bi ponovo poslao zapaljive političke poruke, veličajući osuđene ratne zločince poput Radovana Karadžića i Ratka Mladića za koje je kazao kako su pred Haaškim sudom "odgovarali bez krivnje".

RAT U BOSNI Umro četnik Slavko Aleksić. Dodik: Bio je hrabar borac
Umro četnik Slavko Aleksić. Dodik: Bio je hrabar borac

Ustvrdio je kako je uzrok rata u BiH bio to što je "nespremnim" Srbima iz te zemlje bilo uskraćeno pravo da ostanu u Jugoslaviji.

"Mi nismo formirali Republiku Srpsku da ona bude dio BiH nego nezavisna država", kazao je Dodik potvrdivši kako je ta separatistička ideja i dalje njegova vodilja.

"Jedan narod", kazao je Dodik, "zaslužuje jednu državu i od te ideje nećemo odustati". Pojasnio je kako je kao ustupak za ukidanje američkih sankcija promijenio pristup "ali ne i cilj" a pri tom računa i na oslabljeni utjecaj Europske unije te se nada potpori američkog predsjednika Donalda Trumpa.

LAVINA REAKCIJA VIDEO Vučić zapalio svijeću, a onda i internet: 'Ovo u životu nisam vidio. Što radi čovjek?!'
VIDEO Vučić zapalio svijeću, a onda i internet: 'Ovo u životu nisam vidio. Što radi čovjek?!'

Vlasti RS 9. siječnja obilježavaju kao dan entiteta u znak sjećanja na taj datum iz 1992. godine kada je dio zastupnika srpske nacionalnosti u tadašnjoj skupštini Socijalističke republike BiH proglasio tzv. republiku srpskog naroda u BiH koja je kasnije preimenovana u Srpsku republiku BiH odnosno današnju Republiku Srpsku.

Jednostrano i protuustavno proglašenje te tvorevine imao je za cilj zadržati BiH ili njene dijelove u sastavu "skraćene" Jugoslavije iz čijeg su sastava već izašle Slovenije i Hrvatska.

PREDSJEDNIK SRBIJE Vučić u Trebinju: 'Zagreb, Priština i Tirana stvorili su vojni savez protiv srpskog naroda'
Vučić u Trebinju: 'Zagreb, Priština i Tirana stvorili su vojni savez protiv srpskog naroda'

Ustavni sud BiH je u dva navrata presudio kako je obilježavanje 9. siječnja kao dana RS protuustavno jer se na taj način diskriminiraju Hrvati i Bošnjaci koji žive u tom entitetu u kojemu su tri narodna konstitutivna i moraju uživati jednaka prava.

Iz Ureda visokog predstavnika za BiH (OHR) u četvrtak su upozorili da obilježavanje 9. siječnja predstavlja jasno nepoštivanja obvezujućih presuda Ustavnog suda BiH.

"Nepoštivanje odluka Ustavnog suda može predstavljati kazneno djelo na temelju odredbi Kaznenog zakona BiH te je poduzimanje zakonom propisanih mjera u ovlasti tijela organa za provedbu zakona, posebno kada se radi o nositeljima javnih funkcija", stoji u priopćenju OHR-a

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Stiglo upozorenje iz Hrvatske: Mogući napadi na granične prijelaze u Bosni i Hercegovini!
PISMO STRAVE

Stiglo upozorenje iz Hrvatske: Mogući napadi na granične prijelaze u Bosni i Hercegovini!

Prijetnje napadima na granice BiH izazvale uzbunu! Rukopis nečitak, ali sigurnosne službe na oprezu. Svi granični prijelazi pod nadzorom, oprez potreban
Naftni stručnjaci za 24sata: Rafinerija u Rijeci otvara vrata sirovoj nafti iz Venezuele?
VELIKA PRILIKA ZA HRVATSKU

Naftni stručnjaci za 24sata: Rafinerija u Rijeci otvara vrata sirovoj nafti iz Venezuele?

Prema Davoru Šternu, modernizacija Riječke rafinerije omogućit će preradu najtežih frakcija sirove nafte poput one kojom obiluje Venezuela
Plenković izbor šefa Vrhovnog želi vezati uz tri ustavna suca. Hajdaš: 'Skandalozno i suludo'
BURA OKO NOVOG POTEZA

Plenković izbor šefa Vrhovnog želi vezati uz tri ustavna suca. Hajdaš: 'Skandalozno i suludo'

Ići ćemo u proces izbora predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda jedino u varijanti da se izaberu tri Ustavna suca i to na način da dva predloži parlamentarna većina a jedan oporbe, rekao je Andrej Plenković

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026