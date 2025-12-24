Obavijesti

News

Komentari 4
GLASALO SE BEZ VAŽEĆIH DOKUMENATA

Kaos u BiH: Ponavljaju izbore za predsjednika RS na 136 biračkih mjesta! Moguć je i preokret...

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Kaos u BiH: Ponavljaju izbore za predsjednika RS na 136 biračkih mjesta! Moguć je i preokret...
Banja: Luka: Dodik proglasio Sinišu Karana pobjednikom predsjedničkih izbora | Foto: Dejan Rakita/Pixsell

Potvrđeno je i kako je najmanje dvije tisuće osoba glasalo iako nisu posjedovali važeće osobne dokumente....

Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine u srijedu je donijelo odluku o ponavljanju izbora na velikom broju biračkih mjesta na kojima su potvrđene nepravilnosti tijekom provedbe prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske što može utjecati na konačni rezultat te izborne utrke.

Odlukom SIP-a predviđeno je da će se ponovo glasati u 17 općina na 136 biračkih mjesta, a odluka je donesena nakon provedenih provjera zbog sumnji na nezakonitosti, uključujući grafološka vještačenja.

Članovima SIP-a predstavljen je konačni izvještaj provedenih provjera u kojemu stoji kako su utvrđene nezakonitosti i krivotvorenje potpisa te nepravilnosti u radu biračkih odbora a potvrđeno je i kako je najmanje dvije tisuće osoba glasalo iako nisu posjedovali važeće osobne dokumente.

SRAMOTNA IZJAVA Dodik usporedio Bošnjake s amebama i nazvao ih 'lažljivim Turcima'. Prijeti mu nova kazna
Dodik usporedio Bošnjake s amebama i nazvao ih 'lažljivim Turcima'. Prijeti mu nova kazna

Prema preliminarnim rezultatima izbora provedenih 23. studenog kandidat vladajuće koalicije u Republici Srpskoj za entitetskog predsjednika Siniša Karan dobio je tek oko dva posto glasova više od kandidata ujedinjenje oporbe Branka Blanuše.

Karanova prednost nad Blanušom je tek nešto veća od 9500 glasova.

Na spornim biračkim mjestima na kojima će se ponovo glasati Karan je dobio oko 15 tisuća glasova više od Blanuše pa je s obzirom na malu razliku u konačnom broju glasova moguć i preokret u konačnom ishodu.

SECESIJA RS Dodik tvrdi: Trump me je natjerao da odstupim s dužnosti
Dodik tvrdi: Trump me je natjerao da odstupim s dužnosti

Najviše biračkih mjesta na kojim će se ponoviti izbori je u Doboju, Bratuncu, Zvorniku i Laktašima, mjestima za koje su iz oporbe tvrdili kako su tamo počinjene najveće prijevare i manipulacije.

Točan datum provedbe ponovljenih izbora bit će određen naknadno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Todoriću pada arbitraža protiv Hrvatske u Washingtonu: Nabio je dugove, odvjetnici odustali...
EKSKLUZIVNO IZVJEŠĆE

Todoriću pada arbitraža protiv Hrvatske u Washingtonu: Nabio je dugove, odvjetnici odustali...

Ivica Todorić je ostao i bez nizozemskih tvrtki koje su pokrenule arbitražu protiv Hrvatske. Odvjetnicima nije platio 1,3 mil. eura duga. Slamku spasa vidi u tvrtki Elektronček kojoj je sve prepisao: 'To je učinio protuzakonito'
FOTO HDZ-ova načelnica u općini u kojoj više nema za božićnice ima aute, gliser, ušteđevinu...
IMOVINSKA KARTICA

FOTO HDZ-ova načelnica u općini u kojoj više nema za božićnice ima aute, gliser, ušteđevinu...

Prema posljednjim podacima iz imovinske kartice, Haleuš ima plaću veću od 3100 eura mjesečno. Njezin suprug ostvaruje nešto više od 680 eura mjesečnih prihoda od imovine i imovinskih prava
Clintonov stožer: Koga štitite?! Objavite sve o pedofilu Epsteinu
PEDOFILSKI SKANDAL

Clintonov stožer: Koga štitite?! Objavite sve o pedofilu Epsteinu

"Zakon o transparentnosti Epsteinovih dosjea nameće jasnu zakonsku obvezu Ministarstvu pravosuđa SAD-a da objavi potpunu i cjelovitu evidenciju koju javnost zahtijeva i zaslužuje"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025