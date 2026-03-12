Obavijesti

'NISU AGRESORI'

BiH podržala rezoluciju UN-a, Komšić: 'Iran se samo brani'

Piše HINA,
Veleposlanik Zlatko Lagumdžija glasao je za rezoluciju u UN-a kojom se osuđuju iranski napadi na zemlje Perzijskog zaljeva.

Bosna i Hercegovina pridružila se državama koje su sponzorirale rezoluciju o osudi iranskih napada na zemlje Perzijskog zaljeva što ju je u srijedu usvojilo Vijeće sigurnosti UN-a, no njen najviši dužnosnik Željko Komšić od te se odluke ogradio uz tvrdnju kako se Iran "samo brani". Veleposlanik BiH pri UN-u Zlatko Lagumdžija slijedio je instrukciju Ministarstva vanjskih poslova BiH i glasao za rezoluciju iako o tome nije bilo službenog stajališta Predsjedništva BiH. Rezoluciju je podržalo 135 država-članica UN-a, a Rusija i Kina bile su suzdržane. Rezoluciju je u ime Vijeća za suradnju arapskih država predložio Bahrein. Komšić, koji trenutačno obnaša dužnost predsjedatelja Predsjedništva BiH, u četvrtak je izjavio kako Lagumdžija nije trebao glasati za rezoluciju bez suglasnosti državnog vrha i da mu je to i prenio u telefonskim kontaktima.

"U toj rezoluciji se osuđuje Iran zato što je djelovao po tim zemljama ali nigdje se ne govori o tome da Iran, koji je napadnut, ima pravo, po Povelji Ujedinjenih naroda, da se brani i da se svaka zemlja s čijeg teritorija dolazi napad na određenu zemlju smatra agresorom. Iran nije prvi započeo te aktivnosti, nego su te aktivnosti bile usmjerene prema Iranu. Sve akcije koje je Iran izvodio mogu se karakterizirati kao obrambene", izjavio je Komšić kako ga citiraju lokalni mediji.

Očitovanje Predsjedništva BiH o potpori rezoluciji u srijedu je tražila članica državnog vrha Željka Cvijanović a Komšić kaže kako je sjednicu sazvao no ona nije mogla biti održana prije samog glasanja u Vijeću sigurnosti.

Očitovanje o tome odnosno sponzoriranje rezolucije u slučaju BiH ionako je bilo nevažno jer ona nije članica Vijeća sigurnosti a ovako, tvrdi, BiH može imati samo štete a nikakve koristi.

Istaknuo je i da Emirati, Bahrein i Oman nisu bili spremni podržati rezoluciju kojom je Opća skupština UN proglasila 11. srpnja danom sjećanja na genocid u Srebrenici.

