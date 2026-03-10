Obavijesti

NESTAŠICA DIZELA

Hrvati po gorivo idu u susjednu BiH, evo kakve su tamo cijene!

Piše Franjo Lepan,
Uz visoke cijene goriva, Vlada je produžila mjere na još dva tjedna | Foto: Lovro Domitrovic/PIXSELL

Ono što se dalo primijetiti u ponedjeljak navečer je i tamo nestašica dizela. Od šest crpki samo jedna je imala za natočiti gorivo, dok je na ostalim „pištoljima“ pisalo STOP

Zbog novih, većih, cijena pogonskog goriva koje su stupile na snagu u ponoć, pojačao se odlazak u susjednu Bosnu i Hercegovinu radi točenja još uvijek jeftinijeg goriva.  Primjera radi, cijena dizela u Bosanskom Brodu na benzinskoj postaji Ine je 2,45 KM odnosno 1,25 eura. Ono što se dalo primijetiti u ponedjeljak navečer je i tamo nestašica dizela. Od šest crpki samo jedna je imala za natočiti gorivo, dok je na ostalim „pištoljima“ pisalo STOP.

Podsjetimo, Vlada RH je u ponedjeljak na izvanrednoj sjednici donijela dvije uredbe kojima ograničava najviše maloprodajne cijene naftnih derivata. Uredbama mijenaju i visinu trošarina na energente kako bi ublažila posljedice rasta cijena na svjetskom tržištu.

Prema novim cijenama, benzin eurosuper od danas pa u idućih 14 dana košta 1,50 eura po litri, četiri centa više nego ranije. Bez vladinih mjera koštao bi 1,55 eura.

Eurodizel je skuplji za sedam centi, košta 1,55 eura po litri, a bez vladinih mjera koštao bi 1,72 eura. Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare košta 89 centi, što je devet centi više, a da cijena nije regulirana koštao bi 1,06 eura.

Nova cijena plina za boce od danas je 2,40 eura za kilogram što je dva centa više nego jučer te 20 centi više od cijene kakva bi bila bez vladinih mjera.

Najviša maloprodajna cijena plina za spremnike bit će 1,70 za kilogram što je tri centa više nego jučer i 20 centi više nego bez regulacije.

