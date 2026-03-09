Obavijesti

ZBOG POLITIČKIH BLOKADA

BiH promašila priliku za EU

Piše HINA,
BiH promašila priliku za EU
Sarajevo: Ministar BiH Elmedin Konaković i ministar Albanije Igli Hasani održali konferenciju za medije | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Blokade u parlamentu i sukobi političkih stranaka koče pregovore i korištenje sredstava iz Plana rasta za zapadni Balkan

Bosna i Hercegovina ostala je bez izgleda da do kraja mandata sadašnje vlasti ostvari bitan napredak na putu ka članstvu u Europskoj uniji a sve su manje i šanse da iskoristiti nešto manje od milijarde eura koji su joj dostupni kroz Plan rasta za zapadni Balkan, zaključak je kojega u ponedjeljak prenose lokalni mediji. Posljednji bitan iskorak na putu ka članstvu u EU BiH je ostvarila u ožujku 2024. godine kada je Europsko vijeće dalo uvjetnu suglasnost za otvaranje pristupnih pregovora. Od BiH se očekivalo da nakon toga usvoji zakone o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću (VSTV) i o sudovima odnosno o Sudu BiH kao i da imenuje glavnog pregovarača no do danas se ništa od toga nije dogodilo.

Zakoni su ostali "zaglavljeni" u državnom parlamentu gdje je rad Doma naroda blokiran već pet mjeseci a o glavnom pregovaraču nema dogovora zbog inzistiranja Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika da to bude njihov kadar što bošnjačke stranke odlučno odbijaju.

U takvoj situaciji BiH dočekuje rasprave unutar europskih institucija o tome kako nastaviti proces proširenja. Banjolučke "Nezavisne novine" koje se pozivaju na izvore iz Bruxellesa navode kako će možda još jedino Crna Gora postati članicom EU pod postojećim uvjetima i po metodologiji koja podrazumijeva punopravno članstvo, neke izglede za to ima i Albanija koja je pred završetkom pregovora.

Predstavnici tijela EU ovih dana kontaktiraju s novinarima, političarima, gospodarstvenicima i članovima akademske zajednice u BiH kako bi ukazali na opasnost "da se o BiH više u Bruxellesu više ne razgovara kao o zemlji koja se kreće ka članstvu".

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković suglasan je s konstatacijom kako je ta zemlja i njena sadašnja vlast propustila veliku priliku.

"Treba biti iskren i priznati da smo mi Vijeće ministara koje je imalo najveću priliku u nekoliko posljednjih mandata, a nismo je iskoristili. Europa nam se otvorila na pravi način, ponudila plan rasta i druge alate proširenja kako bismo ubrzano napredovali prema Europskoj uniji. Osim te prve godine, kada smo dobili uvjetno zeleno svjetlo (za pregovore) doista ne možemo biti zadovoljni", kazao je Konaković u intervjuu za podcast "Biscaninet".

Osim što je na začelju pregovaračkog procesa među državama regije BiH nije uspjela povući niti jedan cent iz regionalnog fonda za zapadni Balkan vrijednog šest milijardi eura. Iz tog je paketa BiH trebala dobiti oko 970 milijuna eura kao poticaj provedbi reformi no za to su bili nužni konkretni projekti kao i provedbena dokumentacija oko koje se u BiH također nisu uspjeli usuglasiti. 

Kako se približavaju opći izbori u listopadu tako postaje sve oštrija retorika kojom političari razmjenjuju optužbe za neuspjehe, blokade i stagnaciju.

Konaković inzistira na tome da je za blokade europskog puta nedvojbeno odgovoran Dodik i njegova stranka.

"Ne tražimo alibi, ali je jasno tko su kočničari europskog puta Bosne i Hercegovine. To su prije svega SNSD i Milorad Dodik, koji su se nakon dobivanja zelenog svjetla prepali jer smo prišli preblizu Europskoj uniji i počeli su usporavati i blokirati procese", kazao je Konaković koji opetovano Dodika naziva "ruskom podmornicom" čiji je cilj slaba Europska unija.

