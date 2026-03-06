BiH traži pomoć od EU-a: 'Treba evakuirati građane s Bliskog istoka, nemamo svoj zrakoplov'

Vlasti Bosne i Hercegovine zatražile su u petak pomoć Europske unije u evakuaciji oko 1300 svojih državljana iz ratom pogođenog Bliskog istoka. Vijeće ministara je na izvanrednoj telefonskoj sjednici donijelo odluku o aktiviranju Mehanizma civilne zaštite EU-a koji omogućuje korištenje repatrijacijskih letova koje organiziraju države članice Unije i sudionice mehanizma.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković ranije je rekao kako Bosna i Hercegovina teško može samostalno organizirati povratak svojih državljana iz kriznih područja jer nema zrakoplovu kompaniju ni zrakoplov u vlasništvu države.

U četvrtak je prva veća skupina stigla u Sarajevo komercijalnim letom avikompanije Fly Dubai.