Obavijesti

News

Komentari 0
RATOM POGOĐENO PODRUČJE

BiH traži pomoć od EU-a: 'Treba evakuirati građane s Bliskog istoka, nemamo svoj zrakoplov'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
BiH traži pomoć od EU-a: 'Treba evakuirati građane s Bliskog istoka, nemamo svoj zrakoplov'
Novi avion iz Dubaija s državljanima Bosne i Hercegovine sletio je u Sarajevo | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

U četvrtak je prva veća skupina stigla u Sarajevo komercijalnim letom avikompanije Fly Dubai

Admiral

Vlasti Bosne i Hercegovine zatražile su u petak pomoć Europske unije u evakuaciji oko 1300 svojih državljana iz ratom pogođenog Bliskog istoka. Vijeće ministara je na izvanrednoj telefonskoj sjednici donijelo odluku o aktiviranju Mehanizma civilne zaštite EU-a koji omogućuje korištenje repatrijacijskih letova koje organiziraju države članice Unije i sudionice mehanizma. 

POGLEDAJTE GALERIJU:

Novi avion iz Dubaija s državljanima Bosne i Hercegovine sletio je u Sarajevo Novi avion iz Dubaija s državljanima Bosne i Hercegovine sletio je u Sarajevo Novi avion iz Dubaija s državljanima Bosne i Hercegovine sletio je u Sarajevo
11
Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković ranije je rekao kako Bosna i Hercegovina teško može samostalno organizirati povratak svojih državljana iz kriznih područja jer nema zrakoplovu kompaniju ni zrakoplov u vlasništvu države.

U četvrtak je prva veća skupina stigla u Sarajevo komercijalnim letom avikompanije Fly Dubai.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Izrael žestoko udara na Bejrut, Trump Iranu: 'Nema dogovora. Samo bezuvjetna predaja!'
IZ MINUTE U MINUTU

Izrael žestoko udara na Bejrut, Trump Iranu: 'Nema dogovora. Samo bezuvjetna predaja!'

Sedmi dan rata, sve su glasnije o aktivaciji iračkih Kurda koji bi mogli jurišati na Iran umjesto američke vojske. Trump već razmišlja o intervenciji na Kubi, a u Iranu poručuju da su spremni na invaziju
EKSKLUZIVNO Tajni swingerski party u Osijeku: 'Sudionici za lokaciju saznaju 24 sata ranije'
SWINGANJE UZ TAMBURICE

EKSKLUZIVNO Tajni swingerski party u Osijeku: 'Sudionici za lokaciju saznaju 24 sata ranije'

Slavonija bruji, organizatori kažu: Nije to Sodoma i Gomora nego druženje i upoznavanje
Zurovec: 'Možda će mi birači i zamjeriti, ali bitni su projekti. Dabro? Da, bio je to glup potez'
NOVI ČLAN VLADAJUĆE VEĆINE

Zurovec: 'Možda će mi birači i zamjeriti, ali bitni su projekti. Dabro? Da, bio je to glup potez'

Svi političari imaju pravo na mišljenje, ja se neću baviti nekonkretnim pričama, niti naslikavanjima i glupostima, to mene ne zanima. Mene zanimaju konkretni razgovori i projekti, rekao je Zurovec

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026