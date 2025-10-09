BiH želi slobodne i poštene izbore: Elektronička oprema za glasanje, video nadzor...

Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine (SIP) u četvrtak je donijelo odluku kojom je pokrenut postupak nabave nove elektroničke opreme koja bi poslužila za bolji nadzor nad izbornim procesom u toj zemlji i spriječila krađu glasova.

SIP je na sjednici održanoj u Sarajevu raspisao natječaj za nabavu opreme u vrijednosti većoj od 45 milijuna eura a ona bi trebala biti isporučena postupno tijekom četiri naredne godine.

Kako su pojasnili iz SIP-a, natječaj se odnosi na nabavu sustava za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića nakon što ih birači popune.

Time bi bilo opremljeno oko šest tisuća biračkih mjesta koliko ih se po pravilu otvara kada se u BiH provode izbori.

Takva je oprema djelomice već testirana tijekom provedbe lokalnih izbora u listopadu 2024. godine.

Tada su na 458 biračkih mjesta u različitim dijelovima BiH provedene elektronske provjere identiteta birača otiskom prsta a na 145 optički skeneri za automatsko prebrojavanje glasova što je znatno ubrzalo utvrđivanje izbornih rezultata.

Uz sve to bio je instaliran i video nadzor.

Rezultati glasanja tada su SIP-u bili dostupni u roku od 10 minuta nakon zatvaranja biračkih mjesta.

“To je za nas najveći uspjeh novih tehnologija u ovom momentu”, kazala je tadašnja predsjednica SIP-a Irena Hadžiabdić a nevladina udruga "Pod lupom" koja neovisno nadzire izbore u BiH ocijenila je kako je testiranje nove opreme bilo "iznimno uspješno".

SIP je nakon toga pokrenuo inicijativu da se potrebna oprema nabavi što prije i stavi u uporabu na svim glasačkim mjestima na budućim izborima no suočili su se s političkim opstrukcijama.

Parlament BiH ni do listopada nije usvojio proračun za 2025. godinu iz kojega bi se dio sredstava izdvojio za nabavku potrebne opreme.

Kako BiH ne bi i opće izbore planirane za listopad 2026. godine dočekala sa postojećim rješenjima koja su izazvala brojne sumnje u regularnost izbornog procesa i rezultate glasanja, intervenirao je visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt i u srpnju svojom odlukom osigurao nešto više od 55 milijuna eura SIP-u iz dobiti Središnje banke BiH.

"Time omogućavamo održavanje slobodnih i poštenih izbora i ispunjenje zahtjeva Europske unije i OESS-a", pojasnio je svoju odluku Schmidt upozoravajući kako građani BiH predugo čekaju takve izbore i oni im više ne smiju biti uskraćeni.