Najveće hrvatske oporbene stranke u BiH utvrdile prijedlog izmjena Izbornog zakona

Četiri najveće hrvatske oporbene stranke vladajućem HDZ-u Bosne i Hercegovine utvrdile su zajednički prijedlog izmjena Izbornog zakona čiji je cilj spriječiti preglasavanje Hrvata u izborima za najviše državne dužnosti, osobito u izboru hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

Prema priopćenju čelnici Hrvatske demokratske zajednice 1990 Ilija Cvitanović, Hrvatskog nacionalnog pomaka Ivan Vukadin, Hrvatskog demokratskog saveza Ivo Tadić i Hrvatske seljačke stranke Mario Karamatić najavili su uputiti u parlamentarnu proceduru zajednički prijedlog Izbornog zakona.

Dodali su da taj prijedlog, čiji sadržaj nisu predstavili, ima za cilj “osigurati legitimno predstavljanje hrvatskog naroda u institucijama vlasti, uključujući izbor hrvatskog člana Predsjedništva BiH”.

Hrvatske stranke ističu da je Željko Komšić četiri puta izabran u Predsjedništvo BiH glasovima bošnjačkih birača, što smatraju narušavanjem prava Hrvata i kršenjem Daytonskog mirovnog sporazuma.

Ako se Izborni zakon ne promijeni, izbori 2026. godine održat će se po starim pravilima, što bi ponovno moglo omogućiti identičan ishod jer su Hrvati 3,5 puta manje broji od Bošnjaka u Federaciji BiH otkuda se biraju dva člana državnog vrha.

Treći, srpski član Predsjedništva BiH bira se s prostora Republike Srpske.

HDZ BiH i stranke Hrvatskog narodnog sabora godinama bez uspjeha pokušavaju s bošnjačkim strankama dogovoriti izmjene Izbornog zakona koje bi jamčile legitimno predstavljanje Hrvata.

Bošnjačke stranke traže da se pritom provedu presude Europskog suda za ljudska prava koje omogućuju svim građanima kandidaturu na najviše dužnosti što zahtijeva promjenu Ustava BiH koji do sada nije mijenjan od potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma 1995. godine.

Istodobno hrvatske stranke inzistiraju na provedbi presude Ustavnog suda BiH u predmetu Ljubić koja inzistira na legitimnom političkog predstavljanju konstitutivnih naroda bez preglasavanja.

Međunarodna zajednica, predvođena EU i SAD-om, posredovala je početkom 2022. u pregovorima između hrvatskih i bošnjačkih stranaka u Neumu i Sarajevu, ali bez uspjeha.

Na dan izbora te godine visoki međunarodni predstavnik Christian Schmidt izmijenio je izborna pravila kako bi ograničio mogućnost bošnjačkim strankama da preuzmu potpunu kontrolu nad Domom naroda Federacije BiH i isključe stranke s hrvatskom većinskom potporom iz vlasti u tome entitetu čime bi prijetila nova politička destabilizacija zemlje.

