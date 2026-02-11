Obavijesti

NALOG ZA DEPORTACIJU

Bild: Huso ima dosje, ilegalno živi u Njemačkoj već 23 godine: Dobiva 7250 € pomoći mjesečno

Bild: Huso ima dosje, ilegalno živi u Njemačkoj već 23 godine: Dobiva 7250 € pomoći mjesečno
Bild otkriva priču o Husi B., koji 23 godine boravi u Njemačkoj unatoč odbijenom azilu i nalogu za deportaciju

Njemački tabloid Bild objavio je priču o Husi B., muškarcu koji već 23 godine ilegalno boravi u Njemačkoj i za kojeg tvrde da ima kriminalni dosje. Prema navodima lista, Huso je državljanin Bosne i Hercegovine s adresom u Kölnu, kojem je zahtjev za azil odbijen prije više od dva desetljeća, a deportacija određena. Unatoč tome, on i njegova supruga s osmero djece i dalje žive u Njemačkoj.

Bild piše da Huso mjesečno prima ukupno 7.250,77 eura, što uključuje osnovnu socijalnu pomoć i dječje doplatke. List naglašava da se isplate provode u skladu s važećim zakonima o socijalnoj skrbi, koji omogućuju pomoć osobama bez prihoda, uključujući i obitelji s djecom, čak i ako borave ilegalno dok se postupci još vode ili ako deportacija nije provedena iz pravnih ili administrativnih razloga.

- Više puta je počinio kaznena djela u Njemačkoj - navodi Bild, dodajući da Huso nije jedini primjer problema s provedbom deportacija i socijalne politike u zemlji.

Za sada nema službenih očitovanja nadležnih institucija koje bi dodatno razjasnile slučaj. 

