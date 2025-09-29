Bile su bebe kada su ih pronašli u WC-u: 36 godina kasnije su konačno saznali istinu o mami...

Nakon gotovo 36 godina, dvije sestre napokon su otkrile stravičnu istinu o sudbini svoje majke, nakon što su kao bebe pronađene napuštene u javnom WC-u. Njihova priča, koja je desetljećima zbunjivala istražitelje, dobila je tragičan epilog, kako je izvijestio britanski Mirror.

U prosincu 1989. godine, tijelo Marine Ramos (28) pronađeno je u zabačenom dijelu pustinje Mojave u Arizoni. Bila je gola i nasmrt izbodena, a vjerovalo se da je ubijena na mjestu gdje je i ostavljena. U to vrijeme, njezin identitet bio je nepoznat te je godinama vođena kao neidentificirana osoba, takozvana "Jane Doe".

Djevojčice pronađene same u parku

Samo dva dana kasnije, dogodio se drugi, naizgled nepovezan slučaj. Dvije djevojčice, Jasmin (dva mjeseca) i Elizabeth (14 mjeseci), pronađene su žive, ali same, u WC-u obližnjeg parka. Prema policijskim izvješćima, prolaznik je čuo dječji plač iz ženskog WC-a i pronašao djevojčice kako leže na mokrom podu bez ikoga u blizini. Policija nije znala ni njihova imena, a veza između dva slučaja desetljećima je ostala neotkrivena.

Sestre su smjestili u udomiteljsku skrb, gdje su provele značajno vrijeme prije nego što ih je posvojila ista obitelj, omogućivši im da odrastaju zajedno, nesvjesne svoje prošlosti.

Preokret nakon više od tri desetljeća

Slučaj je ponovno otvoren u veljači 2022. godine, što je dovelo do nevjerojatnog preokreta. Istražitelji su uspjeli povezati otiske prstiju s tijela nepoznate žene s otiscima Marine Ramos, koji su zabilježeni tijekom uhićenja zbog krađe u trgovini u Kaliforniji u lipnju 1989. godine.

Nakon identifikacije majke, DNK uzorci članova njezine obitelji pokazali su "visoku podudarnost" s jednom od sada odraslih kćeri, koja je odrasla u okrugu Ventura. Tek tada su dvije djevojke saznale svoja prava imena – Jasmin i Elizabeth – i identitet svoje biološke majke.

'Ovo je ono što sam tražila cijeli život'

Vijest im je priopćila istražiteljica Lori Miller iz ureda šerifa, što je izazvalo lavinu emocija.

- Ovo je ono što sam tražila i željela jako, jako dugo – saznati odakle dolazim i tko je moja obitelj - rekla je Jasmin, koja danas koristi posvojeno ime Tina.

Njezina sestra Elizabeth, koja se sada zove Melissa, opisala je trenutak kada je primila poziv.

- Čim je Miller rekla da je istražiteljica ubojstava, imala sam osjećaj da zna nešto o mojim roditeljima. Bilo da se radilo o mami ili tati, znala je nešto. Ne znam, samo sam istrčala iz sobe i nisam znala kako uopće procesuirati ono što mi je rečeno", ispričala je.

Potraga za ubojicom se nastavlja

Iako je identitet majke i djece napokon otkriven, policija još uvijek nije identificirala osumnjičenika za ubojstvo Marine Ramos. "Iako smo uzbuđeni što možemo objaviti da je jedan dio ove 36 godina stare misterije riješen, potraga za osumnjičenicima uključenim u ubojstvo Marine Ramos se nastavlja", priopćili su iz ureda šerifa.

Svjedoci su tada opisali da su vidjeli dva muškarca i jednu ženu hispanskog podrijetla s djevojčicama u parku neposredno prije nego što su pronađene u toaletu.