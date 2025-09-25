Policija u Sl. Brodu i dalje je na nogama! Još uvijek nema oružja s kojim je ubijen Zoran Grgić...

Oružje s kojim je ubijen Zoran Grgić u Šušnjevcima, kraj Slavonskog Broda, još nije pronađeno, potvrdio je to sudac Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Vedran Pavelić. Upravo to je jedan od tri razloga zašto je muškarcu (33), osumnjičenom za ubojstvo, određen jednomjesečni pritvor.

- Jednomjesečni istražni zatvor određen mu je iz tri razloga - prvi je jer postoji opasnost da će pobjeći, s obzirom na to da je nakon počinjenog kaznenog djela bio nedostupan policijskim službenicima duže od četiri sata. Drugi razlog je da će boravkom na slobodi skriti ili uništiti dokaze jer oružje kojim je ubojstvo počinjeno nije pronađeno. Treći razlog je opasnost od ponavljanja kaznenog djela jer je ranije već osuđen zbog kaznenog djela dovođenja u opasnost života ili imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom - rekao je Pavelić.

Otkrio je i kako je osumnjičenik ranije osuđen jer je iz svoje kuće pištoljem pucao prema drugoj kući, u kojoj su bili ljudi. Odvjetnik osumnjičenika, Zoran Mataić, rekao je kako se njegov klijent i na policiji i u Županijskom državnom odvjetništvu, na ispitivanju, branio šutnjom.

- Mi smo izričito zatražili da se vještači mobitel oštećenika, koji će moguće dovesti do motiva ubojstva - rekao je Mataić. S druge strane brodsko-posavska policija objavila je kako su pretragom doma i prostorija koje koristi osumnjičenik pronašli 13.957,85 grama marihuane, šest biljaka indijske konoplje te opremu za uzgoj navedenih biljaka.

Pretragom na drugim lokacijama pronađeno je još i oduzeto 7,7 kilograma marihuane te oružje: 6 ručnih bombi M79, M754, jedna improvizirana ručna bomba, 2,3 kilograma gospodarskog eksploziva, 0,5 grama eksploziva TNT, 0,9 kilograma eksploziva vitezit, 6 metara sporogorećeg štapina, kubura ručne izrade, 4 spremnika za automatsko oružje, 500 komada raznog streljiva i 4 tromblonska metka.

Sve ovo oružje, doznaju 24sata, pripadalo je ocu osumnjičenika, za kojeg je policija objavila da će nad njim provesti kriminalističko istraživanje, te će potom podnijeti odgovarajuće prijave nadležnom odvjetništvu.