Obavijesti

News

Komentari 3
LIKVIDACIJA U SLAVONIJI

Policija u Sl. Brodu i dalje je na nogama! Još uvijek nema oružja s kojim je ubijen Zoran Grgić...

Piše Franjo Lepan, Luka Safundžić,
Čitanje članka: 3 min
Policija u Sl. Brodu i dalje je na nogama! Još uvijek nema oružja s kojim je ubijen Zoran Grgić...
24

Policija je pretragom na više lokacija pronašla, između ostalog, drogu i razno oružje. Oružje, doznajemo, pripada ocu osumnjičenika za ubojstvo

Oružje s kojim je ubijen Zoran Grgić u Šušnjevcima, kraj Slavonskog Broda, još nije pronađeno, potvrdio je to sudac Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Vedran Pavelić. Upravo to je jedan od tri razloga zašto je muškarcu (33), osumnjičenom za ubojstvo, određen jednomjesečni pritvor. 

POGLEDAJTE GALERIJU:

24
Foto: ivica galovic/Pixsell

- Jednomjesečni istražni zatvor određen mu je iz tri razloga - prvi je jer postoji opasnost da će pobjeći, s obzirom na to da je nakon počinjenog kaznenog djela bio nedostupan policijskim službenicima duže od četiri sata. Drugi razlog je da će boravkom na slobodi skriti ili uništiti dokaze jer oružje kojim je ubojstvo počinjeno nije pronađeno. Treći razlog je opasnost od ponavljanja kaznenog djela jer je ranije već osuđen zbog kaznenog djela dovođenja u opasnost života ili imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom - rekao je Pavelić. 

NAKON ISPITIVANJA NA SUDU Osumnjičenom za ubojstvo kod Sl. Broda odredili istražni zatvor
Osumnjičenom za ubojstvo kod Sl. Broda odredili istražni zatvor
DROGA, ORUŽJE, STRELJIVO... FOTO Pogledajte što je policija sve našla u domu osumnjičenog za strašno ubojstvo u Sl. Brodu
FOTO Pogledajte što je policija sve našla u domu osumnjičenog za strašno ubojstvo u Sl. Brodu

Otkrio je i kako je osumnjičenik ranije osuđen jer je iz svoje kuće pištoljem pucao prema drugoj kući, u kojoj su bili ljudi. Odvjetnik osumnjičenika, Zoran Mataić, rekao je kako se njegov klijent i na policiji i u Županijskom državnom odvjetništvu, na ispitivanju, branio šutnjom. 

- Mi smo izričito zatražili da se vještači mobitel oštećenika, koji će moguće dovesti do motiva ubojstva - rekao je Mataić. S druge strane brodsko-posavska policija objavila je kako su pretragom doma i prostorija koje koristi osumnjičenik pronašli 13.957,85 grama marihuane, šest biljaka indijske konoplje te opremu za uzgoj navedenih biljaka.

SLAVONIJA U ŠOKU Brutalni detalji sačekuše kraj Sl. Broda: Presreo ga, vikao 'Nećeš me zaje***ati', a onda ga ubio
Brutalni detalji sačekuše kraj Sl. Broda: Presreo ga, vikao 'Nećeš me zaje***ati', a onda ga ubio

Pretragom na drugim lokacijama pronađeno je još i oduzeto 7,7 kilograma marihuane te oružje: 6 ručnih bombi M79, M754, jedna improvizirana ručna bomba, 2,3 kilograma gospodarskog eksploziva, 0,5 grama eksploziva TNT, 0,9 kilograma eksploziva vitezit, 6 metara sporogorećeg štapina, kubura ručne izrade, 4 spremnika za automatsko oružje, 500 komada raznog streljiva i 4 tromblonska metka.

Foto: Policija

Sve ovo oružje, doznaju 24sata, pripadalo je ocu osumnjičenika, za kojeg je policija objavila da će nad njim provesti kriminalističko istraživanje, te će potom podnijeti odgovarajuće prijave nadležnom odvjetništvu.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Brutalni detalji sačekuše kraj Sl. Broda: Presreo ga, vikao 'Nećeš me zaje***ati', a onda ga ubio
SLAVONIJA U ŠOKU

Brutalni detalji sačekuše kraj Sl. Broda: Presreo ga, vikao 'Nećeš me zaje***ati', a onda ga ubio

Muškarac (33) autom je jurio za Zoranom Grgićem. Signalizirao mu je da stane, a onda udario u njegov auto. Mještani u šoku prepričavaju scene kakve ne pamte. Ubojicu je policija tražila i dronovima...
VIDEO Dobili bebu, susjedi im zatrpali dvorište s 3 tone smeća: 'Ma ne ljutimo se, sve je ok'
NEVJEROJATNO

VIDEO Dobili bebu, susjedi im zatrpali dvorište s 3 tone smeća: 'Ma ne ljutimo se, sve je ok'

Ujutro su se odmah krenuli raspitivati po naselju tko je to napravili, kada i kako. Pitanja je bilo sto, a odgovor je bio kod susjeda i rodbine
Vještaci: Nije bio neubrojiv, nije mogao podnijeti odbacivanje. On je ni mrtvu ne može pustiti
UBIO ŽENU NA NASIPU

Vještaci: Nije bio neubrojiv, nije mogao podnijeti odbacivanje. On je ni mrtvu ne može pustiti

Leopolda B. (49) terete za femicid Kristine K. K. (48) na Savskom nasipu prošle godine. Tvrdi da nije kriv jer je halucinirao, no vještaci se s time ne slažu. Smatraju da simulira

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025