Detalji dvostrukog ubojstva u Srbiji: Unuk ubio baku i djeda, pa pobjegao njihovim autom!?

Bračni par star 76 i 79 godina ubijen je oko četiri sata jutros, iz zasad nepoznatog razloga! Liječnici Hitne pomoći mogli su samo konstatirati smrt.

Tijela bračnog para pronađena su u njihovoj obiteljskoj kući u selu Bogova kod Despotovca, doznaje Kurir.

Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, dvostruko ubojstvo dogodilo se oko četiri sata ujutro.

- Sumnja se da je zločin počinio njihov unuk koji ima 39 godina i koji je nakon jezivog ubojstva pobjegao. Navodno je danima dolazio baki i djedu, a jučer je došao svojim kamionom kod njih kako bi ih posjetio. Iz zasad nepoznatog razloga dogodilo se dvostruko ubojstvo, a osumnjičeni je nakon krvavog pohoda navodno uzeo automobil svog djeda i pobjegao - rekao je izvor za Kurir.

Za sada nije poznato tko je pronašao tijela supružnika i jezivi zločin prijavio policiji.

Liječnici Hitne pomoći mogli su samo konstatirati smrt supružnika, a dežurni tužitelj Županijskog državnog odvjetništva u Jagodini, koji je i dalje na terenu, naložio je da se tijela pošalju na obdukciju kako bi se utvrdilo od kojih su ozljeda nastupile smrt.

Intenzivno se traga za osumnjičenim, a istraga je i dalje u tijeku.