Obavijesti

News

Komentari 1
USRED NOĆI

Detalji dvostrukog ubojstva u Srbiji: Unuk ubio baku i djeda, pa pobjegao njihovim autom!?

Piše Bruno Serdar,
Čitanje članka: < 1 min
Detalji dvostrukog ubojstva u Srbiji: Unuk ubio baku i djeda, pa pobjegao njihovim autom!?
Beograd: Jake policijske snage oko Pionirskog parka u kojem su studenti koji hoće da uče | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Osumnjičeni je nakon krvavog pohoda navodno uzeo automobil svog djeda i pobjegao. Za sada nije poznato tko je pronašao tijela supružnika i jezivi zločin prijavio policiji

Bračni par star 76 i 79 godina ubijen je oko četiri sata jutros, iz zasad nepoznatog razloga! Liječnici Hitne pomoći mogli su samo konstatirati smrt.

Tijela bračnog para pronađena su u njihovoj obiteljskoj kući u selu Bogova kod Despotovca, doznaje Kurir.

Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, dvostruko ubojstvo dogodilo se oko četiri sata ujutro.

- Sumnja se da je zločin počinio njihov unuk koji ima 39 godina i koji je nakon jezivog ubojstva pobjegao. Navodno je danima dolazio baki i djedu, a jučer je došao svojim kamionom kod njih kako bi ih posjetio. Iz zasad nepoznatog razloga dogodilo se dvostruko ubojstvo, a osumnjičeni je nakon krvavog pohoda navodno uzeo automobil svog djeda i pobjegao - rekao je izvor za Kurir.

VATROGASCI GASE POŽAR FOTO Buktinja kod Požege: Gore skupi auti vlasnika Color emajla
FOTO Buktinja kod Požege: Gore skupi auti vlasnika Color emajla

Za sada nije poznato tko je pronašao tijela supružnika i jezivi zločin prijavio policiji.

UŽAS Strava u Međimurju: Izazvao je sudar u kojem je poginula žena. Uhitili su ga. Objavili i detalje
Strava u Međimurju: Izazvao je sudar u kojem je poginula žena. Uhitili su ga. Objavili i detalje

Liječnici Hitne pomoći mogli su samo konstatirati smrt supružnika, a dežurni tužitelj Županijskog državnog odvjetništva u Jagodini, koji je i dalje na terenu, naložio je da se tijela pošalju na obdukciju kako bi se utvrdilo od kojih su ozljeda nastupile smrt.

SLUČAJ PREUZEO DORH Šok u Sl. Brodu! Zlostavljali dječaka u školi: 'Stavili su ga na vrtuljak, bio je u nesvijesti'
Šok u Sl. Brodu! Zlostavljali dječaka u školi: 'Stavili su ga na vrtuljak, bio je u nesvijesti'

Intenzivno se traga za osumnjičenim, a istraga je i dalje u tijeku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Hrvatska nije priznala Palestinu
AKTUALNA TEMA

Hrvatska nije priznala Palestinu

56 saborskih zastupnik uputilo je zajedničko pismo predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Od njega traže da Hrvatska što prije prizna Palestinu te da suspendira izvoz oružja Izraelu zbog, kako navode, humanitarne katastrofe u Gazi.
Ovo su rezultati Eurojackpota, tri igrača osvojila 630.000 eura
HRVATI BEZ SREĆE

Ovo su rezultati Eurojackpota, tri igrača osvojila 630.000 eura

Glavni zgoditak, kombinacija 5+2, ovaj put nije pogođen, pa je jackpot u sljedećem kolu 18 milijuna eura
FOTO Buktinja kod Požege: Gore skupi auti vlasnika Color emajla
VATROGASCI GASE POŽAR

FOTO Buktinja kod Požege: Gore skupi auti vlasnika Color emajla

Uz pomoć viličara pokušava se spasiti preostala vozila koja još nisu u potpunosti zahvaćena vatrom.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025