Bili smo s timariteljima Titove slonice Lanke: 'Voli lubenice, a redovito mora i na pedikuru'

Među stoljetnim borovima, austrougarskim vilama i mirisom mora, na Velikom Brijunu i danas žive posljednji stanovnici jednog davnog povijesnog poglavlja. Slonica Lanka i papiga Koki nisu samo omiljene atrakcije Safari parka nego jedine žive poveznice s vremenom u kojem su egzotične životinje na Brijune stizale kao diplomatski darovi svjetskih državnika za Josipa Broza Tita. Safari park, koji je službeno osnovan 1978. godine, nastao je iz jedinstvene tradicije darivanja životinja tadašnjem jugoslavenskom predsjedniku Titu. Tijekom desetljeća na otočje su pristizali slonovi, zebre, antilope, deve i mnoge druge vrste iz svih dijelova svijeta, stvarajući zoološki vrt kakav ne postoji nigdje drugdje na Jadranu.

Danas, kad su mnoge životinje iz nekadašnje kolekcije odavno preseljene, upravo su Lanka i Koki ostali najpoznatiji simboli Brijuna.

Snažnije emocije kod posjetitelja izaziva susret sa slonicom Lankom, posljednjom azijskom slonicom u Hrvatskoj. Danas 54-godišnja dama na Brijune je stigla 1974. godine kao dvogodišnje mladunče sa Šri Lanke, po kojoj je dobila ime. Bila je dar tadašnje indijske premijerke Indire Gandhi Josipu Brozu Titu. Nakon smrti slona Sonnyja 2010. godine Lanka je ostala jedina pripadnica svoje vrste u Hrvatskoj.

- Lanku sam upoznala 2017. godine tijekom stručne prakse na Brijunima kroz program Erasmus+. Pravi odnos s njom razvila sam nekoliko godina kasnije, kad sam se zaposlila u Nacionalnom parku i počela svakodnevno raditi s njom - kaže stručna suradnica za zaštitu i uzgoj životinja Francisca Braga Lopes.

Dodaje kako se briga o slonici temelji na suvremenim standardima dobrobiti životinja i stalnoj suradnji s drugim europskim zoološkim vrtovima.

- Razmjenjujemo iskustva o prehrani, veterinarskim treninzima, obogaćivanju okoliša i svim aspektima skrbi o životinjama. To je područje koje se neprestano razvija i zahtijeva kontinuirano usvajanje novih znanja - ističe.

Među stanovnicima Safari parka posebno mjesto zauzima Koki, žutokukmasti kakadu koji je na Brijune stigao kao rođendanski dar Saši Broz. Izlegao se 1956. godine, a danas je jedna od najvećih otočnih zvijezda. Posjetitelji ga svakodnevno mogu čuti kako razgovara, zviždi, imitira smijeh ili ponavlja dobro naučene fraze. Nedavno je proslavio 70. rođendan.

- Koki je tijekom desetljeća naučio mnogobrojne izraze koje neprestano ponavlja. Pa tako često govori: 'Kako si?', 'Kako se zoveš?' ili jednostavno izgovara svoje ime. Zna spomenuti i Tita, s kojim je u mladosti provodio mnogo vremena - kažu djelatnici Nacionalnog parka Brijuni.

Iako je izrazito društven, Koki ima i svoj karakter. Ponekad uživa u pažnji posjetitelja i rado "nastupa", a ponekad jasno daje do znanja da želi svoj mir. Obožava kikiriki, koji bez problema spretno otvara snažnim kljunom.

Vraćajući se na slonicu Lanku, svakako treba spomenuti cijeli tim timaritelja koji o njoj svakodnevno brinu. Dama Lanka ima ekipu stručnjaka, baš kao prave svjetske zvijezde. Dio njezina tima, u kojem je svaki član stručan za određene dijelove svakodnevne brige o njoj, su: Mihael Pekica, Kristijan Samardžija, David Bačac, Marino Kvaranta, Doris Klečić, Krunoslav Furjan i Stela Devčić. Slonica svaki dan uživa u pažnji svog stručnog tima. Jer briga o četverotonskoj slonici zahtijeva cjelodnevni angažman timaritelja.

Njezin dan počinje u 7.30 sati, kad timaritelji dolaze u Safari park. Nakon prvog obroka slijedi čišćenje nastambe, a potom svakodnevni veterinarski trening.

- Cilj je da postupci poput vađenja krvi, pregleda zubi, noktiju ili ušiju budu što mirniji i sigurniji za životinju. Lanka je naučena surađivati tijekom pregleda, što značajno olakšava zdravstvenu skrb - objašnjavaju timaritelji.

Posebnu pozornost posvećuju njezinoj pokretljivosti. Redovito prolazi vježbe mobilnosti, a timaritelji joj kroz trening pregledavaju stopala i nokte kako bi spriječili moguće zdravstvene probleme.

- Malo ljudi zna da Lanka redovito prolazi i svojevrsnu pedikuru. To je važan dio preventivne zdravstvene skrbi - navode njezini skrbnici.

Njezina prehrana pažljivo je planirana i prilagođena njezinoj dobi. Tijekom dana dobiva više manjih obroka koji uključuju sijeno, slamu, brst, povrće, voće, pelete za slonove i druge dodatke prehrani.

- Jedna od njezinih omiljenih poslastica svakako je lubenica - otkrivaju timaritelji.

Hranu joj često skrivaju na različitim mjestima unutar nastambe kako bi je morala tražiti, čime se potiče prirodno ponašanje. Za ljetnih mjeseci posebno uživa u vodi. Obožava kupanje, prskalice i svoj vlastiti bazen, a često je možete vidjeti kako surlom baca blato po tijelu da bi se zaštitila od sunca i insekata.

- Pranje bazena zna biti mali spektakl. Dok ga čistimo, Lanka nas budno promatra. Pomaže izbacivanjem vode surlom, a kad završimo posao, često prva uđe u upravo oprani bazen i pretvori ga u novu blatnu kupku - kroz smijeh prepričava jedna od timariteljica.

Druga se prisjeća neobičnog trenutka u kojem joj je slonica čak pomogla u poslu.

- Praznila sam bazen kantom jer odvod nije radio. Lanka je prišla, uzela vodu surlom i izbacila je iz bazena. Nakon nekoliko takvih poteza bazen je bio gotovo prazan, a meni je uštedjela hrpu vremena i posla - iskreno je rekla.

Iako teška oko četiri tone, Lanka je poznata po iznenađujuće tihom hodu.

- Jeste li ikad pomislili na tihe četiri tone? Upravo je takva Lanka. Diskretna, dostojanstvena i elegantna u pokretu. Ponekad se jednostavno stvori iza vas i uzme grablje ili kariolu. Ostane vam samo pitanje kako niste primijetili slona - navode timaritelji.

Dodaju kako je najljepši dio posla njezina reakcija kad ugleda poznata lica.

- Brinuti se o Lanki znači brinuti se o najboljem prijatelju. Njezina sreća kad nas vidi ili čuje naš glas nešto je što se teško može opisati - emotivno su rekli.

I sami smo se uvjerili u njezinu eleganciju dok hoda i dok spremno pozira fotoreporteru. Jer naviknula se tijekom godina biti primijećena. Timaritelji je opisuju kao nježnog diva, zaigrano i inteligentno biće koje voli društvo ljudi, ali povremeno traži i svoj mir.

- Lanka nije zahtjevna ako poznajete njezine potrebe i poštujete njezin karakter. Surađuje tijekom treninga, voli se igrati i vrlo je društvena. Zahtjevna je jedino financijski - kažu svi kroz osmijeh.

Jedno od najčešćih pitanja posjetitelja odnosi se na to što Lanka više od desetljeća živi bez drugog slona. Potpuno sama u svojim nastambama. Jer ima svoju ljetnu i zimsku rezidenciju. Često stariji posjetitelji po načinu njezina ponašanja ističu kako se vidi da je bila Titova.

A stručnjaci ističu da bi njezino preseljenje ili dovođenje novog slona u njezinoj dobi predstavljalo ozbiljan izazov.

- Iako su slonovi izrazito društvene životinje, imaju snažno izražen individualni karakter. Upoznavanje dvaju slonova dugotrajan je i složen proces koji uvijek nosi određene rizike. U Lankinoj dobi stabilnost, rutina i poznato okruženje imaju posebno važnu ulogu u očuvanju njezine dobrobiti - objašnjavaju brijunski stručnjaci.

Naglašavaju da Lanka nije bez društva jer svakodnevno provodi vrijeme s timom ljudi koji o njoj brinu do najsitnijih detalja.

- Tijekom godina razvila je snažan odnos sa svakim članom tima. Taj odnos iznimno cijenimo i vjerujemo da je važan i samoj Lanki - rekli su.

Priča o Kokiju, koji ove godine slavi punih 70 godina života, i Lanki, kojoj su "tek" 54 ljeta, danas nadilazi turističku razglednicu Brijuna. Oni su živi podsjetnik na jedno prošlo vrijeme, ali i simbol suvremenog pristupa skrbi o životinjama.

- Današnji zoološki vrtovi više nisu mjesta namijenjena samo zabavi. Oni su centri edukacije, očuvanja prirode i zaštite ugroženih vrsta. Naš je cilj životinjama osigurati najbolju moguću skrb, a posjetiteljima približiti važnost očuvanja prirode - poručili su iz Nacionalnog parka Brijuni.