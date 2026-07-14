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Biografija: Marko Polo

Piše 24sata,
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Biografija: Marko Polo
Foto: Wikipedia
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Otkrijte nevjerojatni život Marka Pola, mletačkog istraživača čija su putovanja u Aziju promijenila tijek povijesti i nadahnula generacije pustolova.

Malo je imena koja u svijetu putovanja i istraživanja izazivaju toliko znatiželje i divljenja kao što je ime Marka Pola. Ovaj mletački trgovac, istraživač i putopisac, rođen 1254. godine u tada moćnoj Mletačkoj Republici, ostavio je neizbrisiv trag na karti svijeta i u povijesti čovječanstva. Njegova životna priča nije samo priča o udaljenim zemljama i egzotičnim civilizacijama, već i o znatiželji, hrabrosti i snazi ljudskog duha.

Djetinjstvo u Sjenama Dalekih Putovanja

Iako su oko mjesta njegova rođenja vodile polemike – neki su tvrdili da je rođen u Veneciji, drugi u gradiću Korčuli – jedno je sigurno: Marko Polo je bio dijete Mletačke Republike, a njegovo djetinjstvo bilo je obilježeno odsutnošću oca i strica, poduzetnih trgovaca koji su već tada putovali prema dalekoj Kini. Markova majka je rano preminula, pa su ga odgajali ujak i ujna, učeći ga trgovačkim vještinama, poznavanju valuta i upravljanju brodovima. Sudbina mu je već tada bila ispisana u zvijezdama – bio je predodređen za velike stvari.

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Put u Srce Azije

Godine 1271., u dobi od sedamnaest godina, Marko se pridružuje ocu Niccolu i stricu Matteu na putovanju koje će promijeniti tijek njegova života – i svjetske povijesti. Krenuli su iz Venecije s papinskim odgovorom na pismo mongolskog Kublaj-kana, koji je tražio učene ljude za svoje carstvo. Putovanje je bilo epsko: preko Sredozemlja, Bliskog istoka, kroz pustinju Gobi i planine Pamira, sve do Khanbaliqa, današnjeg Pekinga. Četiri godine kasnije, iscrpljeni, ali bogatiji za neprocjenjiva iskustva, stigli su na dvor moćnog Kublaj-kana.

Marko je brzo osvojio povjerenje kana, postavši njegov pouzdanik i savjetnik. Sedamnaest godina proveo je na dvoru, putujući po ogromnom Mongolskom Carstvu – od Burme do Vijetnama, od Indije do Kine – upoznajući jezike, običaje i narode kakve Europa tada nije mogla ni zamisliti. Njegov pogled na svijet postao je širi nego što je itko od njegovih suvremenika mogao pojmiti.

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Povratak u Europu i Legenda o Čudesima

Godine 1292., nakon gotovo četvrt stoljeća odsustva, Marko Polo, njegov otac i stric dobili su priliku vratiti se kući. Pratili su mongolsku princezu u Perziju, a put ih je vodio morem uz obale Indokine, preko Sumatre, Nikobara, Cejlona i Indije, sve do Hormuza i naposljetku do Venecije, kamo su stigli 1295. godine. Povratak je bio trijumfalan – donijeli su priče o neviđenim bogatstvima i čudima, ali i sumnjičave poglede svojih sugrađana.

Sudbina Marka Pola nije bila samo putovati. Ubrzo nakon povratka sudjelovao je u pomorskoj bitci kod Korčule između Mlečana i Genovežana, gdje je zarobljen i odveden u Genovu. Tamo je, u tamnici, svoju nevjerojatnu životnu priču ispričao cimeru Rustichellu iz Pise, koji ju je zapisao na francuskom jeziku u knjizi poznatoj kao "Knjiga svjetskih čudesa" ili "Il Milione". Ta knjiga postala je treća najprevođenija i najčitanija knjiga u povijesti, odmah nakon Biblije i Kurana, a njezine su stranice nadahnule generacije istraživača, među kojima i samog Kristofora Kolumba.

Obiteljski Život i Posljednje Godine

Nakon što je 1299. pušten iz zatvora, Marko Polo se vratio u Veneciju, gdje se posvetio obiteljskom trgovačkom poslu. Oženio je Donatu Badoer, kćer uglednog trgovca, s kojom je imao tri kćeri: Fantinu, Bellelu i Moretu. Unatoč bogatstvu i ugledu, Marko je do kraja života ostao čovjek znatiželjan za svijet oko sebe.

Godine 1323. bolest ga je prikovala za krevet, a 8. siječnja 1324. Marko Polo je preminuo u svojoj venecijanskoj postelji. U oporuci je ostavio dio imanja crkvi San Lorenzo, gdje je i pokopan, a posebnu je želju izrazio da se na slobodu pusti njegov mongolski rob, vjerni pratilac s putovanja po Aziji.

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Korčula: tradicionalni festival pjesme i vina, Marko Polo Fest

Nasljeđe koje Prelazi Granice

Marko Polo ostavio je Europi vrata otvorena prema Istoku. Njegova knjiga stoljećima je služila kao temelj za izradu zemljopisnih karata, a njegova su svjedočanstva bila izvor nadahnuća za pomorce i istraživače, od Portugalaca i Španjolaca do Kolumba i Vespuccija. Njegova slava nije izblijedjela ni stoljećima kasnije: po njemu su nazvani brodovi, vrste ovaca, a njegov je lik postao sinonim za pustolovinu i otkrivanje nepoznatog.

Marko Polo nije bio samo putnik. Bio je most između svjetova, čovjek čije su riječi pomicale granice poznatog i otvarale vrata novim svjetovima. Njegova priča i danas nas podsjeća da je svijet veći, čudesniji i raznolikiji nego što možemo zamisliti – samo ako se usudimo krenuti na put.

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