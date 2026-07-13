Biografija: Tomislav Tomašević

Tomislav Tomašević – ime koje posljednjih godina ne silazi s naslovnica, a lice koje simbolizira novu eru zagrebačke politike. No, put od zapruđanskog dječaka do najmlađeg gradonačelnika glavnog grada Hrvatske bio je sve samo ne jednostavan. Ovo je priča o čovjeku koji je godinama uporno gradio svoj put, često protiv struje, uvijek s jasnom vizijom pravednijeg, zelenijeg i otvorenijeg društva.

Korijeni i djetinjstvo: Odrastanje u sjeni različitosti

Rođen 13. siječnja 1982. u Zagrebu, Tomislav je odrastao u radničkoj četvrti Zapruđe, zajedno s bratom Tihomirom. Njegova obitelj nosila je bogatu, ali i kontradiktornu baštinu: otac Smiljan bio je poznat po desničarskim stavovima, dok je stric Ivo postao ugledni katolički svećenik i član Biskupske konferencije BiH. Djed i baka po ocu doselili su iz bosanskog sela Vidovice kod Orašja, pa je Tomislav od malih nogu bio okružen različitim svjetonazorima i pričama – što je kasnije snažno utjecalo na njegovu otvorenost za dijalog i spremnost na pomirenje suprotnosti.



Obitelj se selila, kratko su živjeli u Zaprešiću, ali Zagreb je uvijek bio Tomislavova baza. U mladosti je bio povučen, ali znatiželjan, a ključnu prekretnicu doživio je s 16 godina kada se priključio Zelenoj akciji – nevladinoj udruzi za zaštitu okoliša. Tada je, kako kasnije kaže, shvatio da je moguće mijenjati svijet, makar i malim koracima.

Akademski put i formiranje svjetonazora

Nakon završetka srednje škole, Tomašević upisuje Pravni fakultet, no ubrzo prelazi na Fakultet političkih znanosti gdje 2006. diplomira politologiju. Ambicije ga odvode i dalje – na prestižno Sveučilište Cambridge, gdje 2013. završava poslijediplomski studij okoliša, društva i razvoja. Tamo upoznaje razne aktiviste, sudjeluje u međunarodnim projektima i dobiva stipendije poput Marshall Memorial Fellowshipa, Chevening Fellowshipa i Cambridge Overseas Trust Fellowshipa. Povratkom u Zagreb, zapošljava se u Institutu za političku ekologiju, gdje se bavi istraživanjem demokratizacije javnih usluga, upravljanja vodama i otpadom.

Aktivizam: Od Varšavske do političke arene

Tomaševićev aktivizam obilježen je borbom za javni interes. Kao predsjednik Zelene akcije (2007.-2012.) postaje prepoznatljivo lice borbe protiv urbanističkog kaosa i netransparentnog upravljanja gradom. Najpoznatiji je po prosvjedima protiv izgradnje trgovačkog centra na Cvjetnom trgu i devastacije Varšavske ulice. U svibnju 2010. predvodi prosvjednike, biva uhićen zajedno s ocem, a slike s tih događaja postaju simbol građanske borbe protiv klijentelizma i korupcije.



Osim toga, bio je zamjenik predsjednika, a potom i predsjednik Mreže mladih Hrvatske, član Savjeta za održivi razvoj i zaštitu okoliša pri Vladi RH te suosnivač inicijative Pravo na grad. Njegov aktivizam nije bio ograničen samo na ekologiju – podržavao je radnice Kamenskog, borio se protiv privatizacije javnih dobara i zalagao se za participativnu demokraciju.

Politički iskorak: Od gradske skupštine do Sabora

Godine 2017. postaje jedan od osnivača lokalne političke platforme Zagreb je NAŠ!, koja na izborima ulazi u Gradsku skupštinu. Tomašević postaje najglasniji kritičar tadašnjeg gradonačelnika Milana Bandića, uporno zagovarajući transparentnost, održivost i uključivanje građana u donošenje odluka.



No, pravi proboj dolazi 2019. kada, zajedno s grupom aktivista i intelektualaca, pokreće nacionalnu stranku Možemo!. Na parlamentarnim izborima 2020. izabran je za saborskog zastupnika kao lider Zeleno-lijeve koalicije. U Saboru se ističe kao član nekoliko odbora, a njegov stil – odmjeren, argumentiran, ali i beskompromisan po pitanjima javnog interesa – osvaja simpatije mnogih građana.

Zagreb: Predstavljen projekt izgradnje i dogradnje osnovnih škola za prelazak u jednosmjensku nastavu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Gradonačelnik Zagreba: Simbol promjene i izazovi tranzicije

Na lokalnim izborima 2021. Tomašević kreće u utrku za gradonačelnika Zagreba, okupljajući široku koaliciju lijevo-zelene orijentacije. Njegova kampanja temelji se na transparentnosti, borbi protiv korupcije, zelenim politikama i obnovi grada nakon potresa. U prvom krugu osvaja gotovo 150 tisuća glasova, a u drugom ruši sve rekorde – s gotovo 200 tisuća glasova postaje najizabraniji gradonačelnik u povijesti Zagreba, okončavajući dvadesetogodišnju vladavinu Milana Bandića.



Mandat započinje 4. lipnja 2021. – simbolično, na primopredaju dolazi tramvajem, kasneći zbog pomoći ženi kojoj je pozlilo na stanici. Ovaj detalj postaje metafora njegova pristupa: blizak ljudima, nenametljiv, ali odlučan.

Prve mjesece obilježavaju žestoki napadi desničarske oporbe i medija zbog imenovanja bliskih suradnika i kompromisa u vođenju grada. Kritiziran je zbog obnove ugovora s C.I.O.S.-om i imenovanja Tomislava Lauca, ali i pohvaljen za hrabro otvaranje gradske uprave javnosti, podršku LGBTQ+ zajednici (prvi gradonačelnik koji je sudjelovao u Povorci ponosa) i ulaganja u javni prijevoz, škole i vrtiće.

Reforme i naslijeđe: Novi tramvaji, besplatan prijevoz, ulaganja u sport i obrazovanje

Tomaševićeva uprava pokreće niz infrastrukturnih projekata: nabava 40 novih niskopodnih tramvaja, 65 autobusa, prvi električni autobus, izgradnja novih tramvajskih pruga, besplatan prijevoz za djecu i umirovljenike, obnova škola i vrtića oštećenih u potresu, gradnja novih bazena i sportskih dvorana. Posebno se ističe i početak izgradnje stadiona u Kranjčevićevoj te renovacija Doma sportova.



S druge strane, suočava se s problemima poput odlagališta Jakuševec, koje unatoč obećanjima nije zatvoreno. Tragedija s odronom smeća i ozljedama radnika izaziva burne reakcije, a Tomašević preuzima dio odgovornosti, objašnjavajući izazove naslijeđene financijske situacije i promjena EU regulative. Unatoč kritikama, gradska uprava pokreće projekt novog centra za gospodarenje otpadom.

Zagreb: 81. obljetnica Dana pobjede nad fašizmom i Dana oslobođenja Zagreba | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Privatni život: Ljubav, planinarenje i jednostavnost

U privatnom životu, Tomašević je poznat po jednostavnosti i ljubavi prema prirodi. Suprugu Ivu Mertić upoznao je 2008., a vjenčali su se 2016. u katoličkoj crkvi. Zajedno dijele strast prema planinarenju, putovanjima i volontiranju.

Zašto je važan?

Tomislav Tomašević ostaje simbol generacije koja je odlučila ne pristajati na kompromise s korupcijom i netransparentnošću. Njegov put od uličnog prosvjednika do gradonačelnika pokazuje koliko su upornost, znanje i autentičnost važni za promjene u društvu. Njegov mandat obilježen je i uspjesima i greškama, ali i jasnom porukom: Zagreb može i mora bolje.



Njegova priča tek je na pola puta, ali jedno je sigurno – ostavio je neizbrisiv trag na političkoj i društvenoj karti Hrvatske, a građani Zagreba još će godinama osjećati posljedice njegovih odluka i vizije.