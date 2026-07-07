Zagreb godinu završio bez deficita, Tomašević: 'To je rijetkost u Hrvatskoj'

Komentirajući izvješće o izvršenju gradskog proračuna za 2025., koje će u četvrtak biti na dnevnom redu sjednice Gradske skupštine, Tomašević je rekao da je Zagreb prošle godine izbjegao deficit, za razliku od niza drugih gradova. "Koliko ja znam, Split 82 milijuna eura, Karlovac 28 milijuna eura, Velika Gorica 10 milijuna eura. Petrinja, Kutina, Osijek, Vinkovci, Šibenik, Zadar, Sisak, Našice - možemo tako u nedogled. Ovo su sve gradovi kojima upravlja HDZ", rekao je Tomašević.

Na pitanje o padu poslovnih prihoda Zagrebačkog holdinga u prošloj, u odnosu na 2024. godinu, Tomašević je rekao da je u gradskim poduzećima važniji pokazatelj uspješnosti pozitivno poslovanje nego rast prihoda.

Istaknuo je da Holding posluje s dobiti treću godinu zaredom, nakon što je prije toga tri godine uzastopno poslovao negativno te da su poboljšani kreditni rejting Holdinga i Grada Zagreba.

Naglasio je i da su sva gradska poduzeća čija će izvješća za 2025. godinu, kao i izvješće Holdinga, biti na sjednici Gradske skupštine u četvrtak, poslovala pozitivno.

Govoreći o padu dobiti Holdinga od devet posto na godišnjoj razini, Tomašević je rekao da cilj javnih poduzeća nije ostvarivanje visokog profita, nego pružanje kvalitetne usluge uz što nižu cijenu.

"Ako ima preveliku dobit, onda to opet nije dobro u javnim poduzećima. U privatnim poduzećima imate vlasnike koji hoće ostvarivati profit, i to je druga stvar", rekao je.

Gradonačelnik se osvrnuo i na prometne poteškoće izazvane obnovom magistralnog vodovoda i tramvajske infrastrukture na raskrižju Savske ceste i Ulice grada Vukovara, jednom od najprometnijih u Zagrebu.

Na primjedbe da pješaci zbog radova prolaze kroz gradilište, te na upit je li se moglo raditi u etapama, odgovorio je da Grad sve radi prema prometnim elaboratima stručnjaka te da opsežne zahvate nije moguće u cijelosti ograničiti na ljetne mjesece.

"Da smo takve velike radove radili u četvrtom mjesecu, onda bi me pitali zašto ne radite preko ljeta", uzvratio je Tomašević i ustvrdio da Zagreb ispravlja posljedice desetljeća nedovoljnog ulaganja u komunalnu infrastrukturu.

"Obnavljamo nadvožnjake, podvožnjake, ceste, plinske cijevi, vodovodne cijevi i tramvajske pruge. Apsolutno sve, jer se to nije radilo desetljećima", rekao je.

Dodao je da Zagreb ima oko 55 posto gubitaka vode u mreži, što je posljedica "40 godina neulaganja", zbog čega će se radovi na obnovi infrastrukture morati nastaviti tijekom cijele godine, premda će prometno najzahtjevniji zahvati biti koncentrirani tijekom ljeta.

Istaknuo je i da su gradska poduzeća tražila dvostruko više radova nego što su dozvolili kako bi promet koliko-toliko funkcionirao.