Obavijesti

News

Komentari 0
među rijetkima

Zagreb godinu završio bez deficita, Tomašević: 'To je rijetkost u Hrvatskoj'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Zagreb godinu završio bez deficita, Tomašević: 'To je rijetkost u Hrvatskoj'
Zagreb: Gradonačelnik Tomašević predstavio novosti o projektu ozelenjivanja gradskih dvorišta | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je u utorak da je Zagreb među rijetkim hrvatskim gradovima koji su 2025. godinu završili bez proračunskog deficita, te istaknuo pozitivno poslovanje gradskih poduzeća unatoč padu dobiti Zagrebačkog holdinga

Komentirajući izvješće o izvršenju gradskog proračuna za 2025., koje će u četvrtak biti na dnevnom redu sjednice Gradske skupštine, Tomašević je rekao da je Zagreb prošle godine izbjegao deficit, za razliku od niza drugih gradova. "Koliko ja znam, Split 82 milijuna eura, Karlovac 28 milijuna eura, Velika Gorica 10 milijuna eura. Petrinja, Kutina, Osijek, Vinkovci, Šibenik, Zadar, Sisak, Našice - možemo tako u nedogled. Ovo su sve  gradovi kojima upravlja HDZ", rekao je Tomašević.

 Na pitanje o padu poslovnih prihoda Zagrebačkog holdinga u prošloj, u odnosu na 2024. godinu, Tomašević je rekao da je u gradskim poduzećima važniji pokazatelj uspješnosti pozitivno poslovanje nego rast prihoda.

 Istaknuo je da Holding posluje s dobiti treću godinu zaredom, nakon što je prije toga tri godine uzastopno poslovao negativno te da su poboljšani kreditni rejting Holdinga i Grada Zagreba. 

NEZGODA U ZAGREBU GALERIJA Plenković se nasadio na Tomaševićev čunj: U sudaru na Savskoj i Frka Petešić
GALERIJA Plenković se nasadio na Tomaševićev čunj: U sudaru na Savskoj i Frka Petešić

Naglasio je i da su sva gradska poduzeća čija će izvješća za 2025. godinu, kao i izvješće Holdinga, biti na sjednici Gradske skupštine u četvrtak, poslovala pozitivno.   

Govoreći o padu dobiti Holdinga od devet posto na godišnjoj razini, Tomašević je rekao da cilj javnih poduzeća nije ostvarivanje visokog profita, nego pružanje kvalitetne usluge uz što nižu cijenu.

"Ako ima preveliku dobit, onda to opet nije dobro u javnim poduzećima. U privatnim poduzećima imate vlasnike koji hoće ostvarivati profit, i to je druga stvar", rekao je.

DAJ PRIJEDLOG Zagrepčani Tomaševiću mogu do kraja ljeta predložiti projekte za svoje kvartove
Zagrepčani Tomaševiću mogu do kraja ljeta predložiti projekte za svoje kvartove

Gradonačelnik se osvrnuo i na prometne poteškoće izazvane obnovom magistralnog vodovoda i tramvajske infrastrukture na raskrižju Savske ceste i Ulice grada Vukovara, jednom od najprometnijih u Zagrebu.

Na primjedbe da pješaci zbog radova prolaze kroz gradilište, te na upit je li se moglo raditi u etapama, odgovorio je da Grad sve radi prema prometnim elaboratima stručnjaka te da opsežne zahvate nije moguće u cijelosti ograničiti na ljetne mjesece.

"Da smo takve velike radove radili u četvrtom mjesecu, onda bi me pitali zašto ne radite preko ljeta", uzvratio je Tomašević i ustvrdio da Zagreb ispravlja posljedice desetljeća nedovoljnog ulaganja u komunalnu infrastrukturu.

"Obnavljamo nadvožnjake, podvožnjake, ceste, plinske cijevi, vodovodne cijevi i tramvajske pruge. Apsolutno sve, jer se to nije radilo desetljećima", rekao je.

Dodao je da Zagreb ima oko 55 posto gubitaka vode u mreži, što je posljedica "40 godina neulaganja", zbog čega će se radovi na obnovi infrastrukture morati nastaviti tijekom cijele godine, premda će prometno najzahtjevniji zahvati biti koncentrirani tijekom ljeta.

 Istaknuo je i da su gradska poduzeća tražila dvostruko više radova nego što su dozvolili kako bi promet koliko-toliko funkcionirao.   

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Stižu pljuskovi s grmljavinom!
EVO ŠTO NAS ČEKA

Stižu pljuskovi s grmljavinom!

Poslijepodne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, ponajprije u gorju
NOVI UDAR Iran gađao tankere u Hormuzu, SAD: 'Stiže osveta!'
ESKALACIJA

NOVI UDAR Iran gađao tankere u Hormuzu, SAD: 'Stiže osveta!'

Do nove eskalacije došlo je neposredno nakon isteka tjednog sporazuma o obustavi napada
Tuga u Imotskom nakon što se u bazenu utopio dječak! Stručnjaci savjetuju: 'Pazite na dječicu...'
VELIKA TRAGEDIJA

Tuga u Imotskom nakon što se u bazenu utopio dječak! Stručnjaci savjetuju: 'Pazite na dječicu...'

Dijete je upalo u bazen ispred obiteljske kuće kraj Imotskog. Hitna pomoć je brzo stigla, ali dječaku, nažalost, nije bilo spasa. Stručnjaci savjetuju kojih pravila se držati...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026