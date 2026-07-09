Nema odmora niti ljeti: Grad Zagreb raspisao niz natječaja za poslove u svojim uredima

Grad Zagreb objavio je nove natječaje za zapošljavanje u gradskim upravnim tijelima, a među najnovijima su natječaji u Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost.

Natječaji su objavljeni 8. srpnja 2026. godine, a otvorena su tri rukovodeća radna mjesta. Grad traži voditelja odnosno voditeljicu Odjela za ljudske potencijale Ureda, voditelja odnosno voditeljicu Odjela za informiranje i analitiku te voditelja odnosno voditeljicu Odsjeka za plan i analizu u Odjelu za financijske i računovodstvene poslove Sektora za financijske poslove.

Rok za podnošenje prijava je 23. srpnja 2026., a kandidirati se mogu svi zainteresirani koji ispunjavaju propisane uvjete navedene u natječajnoj dokumentaciji.

Osim ovih natječaja, na službenim stranicama Grada Zagreba trenutačno su objavljeni i drugi oglasi za zapošljavanje u više gradskih upravnih tijela. Među njima su Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade te Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove.

Svi aktualni natječaji, uvjeti za prijavu i potrebni obrasci dostupni su na službenim internetskim stranicama Grada Zagreba u rubrici „Zapošljavanje u gradskim upravnim tijelima“.