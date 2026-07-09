Obavijesti

News

Komentari 0
ROKOVI U SRPNJU

Nema odmora niti ljeti: Grad Zagreb raspisao niz natječaja za poslove u svojim uredima

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Nema odmora niti ljeti: Grad Zagreb raspisao niz natječaja za poslove u svojim uredima
Foto: Sinisa Sunara
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nove ljude traži Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade te Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove

Grad Zagreb objavio je nove natječaje za zapošljavanje u gradskim upravnim tijelima, a među najnovijima su natječaji u Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost.

Natječaji su objavljeni 8. srpnja 2026. godine, a otvorena su tri rukovodeća radna mjesta. Grad traži voditelja odnosno voditeljicu Odjela za ljudske potencijale Ureda, voditelja odnosno voditeljicu Odjela za informiranje i analitiku te voditelja odnosno voditeljicu Odsjeka za plan i analizu u Odjelu za financijske i računovodstvene poslove Sektora za financijske poslove.

Rok za podnošenje prijava je 23. srpnja 2026., a kandidirati se mogu svi zainteresirani koji ispunjavaju propisane uvjete navedene u natječajnoj dokumentaciji.

STIŽU REAKCIJE Thompson danas pjeva u Zagrebu. Tomašević se oglasio: 'SC nije u našoj nadležnosti...'
Thompson danas pjeva u Zagrebu. Tomašević se oglasio: 'SC nije u našoj nadležnosti...'

Osim ovih natječaja, na službenim stranicama Grada Zagreba trenutačno su objavljeni i drugi oglasi za zapošljavanje u više gradskih upravnih tijela. Među njima su Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade te Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove.

Svi aktualni natječaji, uvjeti za prijavu i potrebni obrasci dostupni su na službenim internetskim stranicama Grada Zagreba u rubrici „Zapošljavanje u gradskim upravnim tijelima“.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO DRAMA NA PAGU Mladić ozlijeđen, uhitili jednog: 'Sve je puno policije, opkolili su kuću'
EKSKLUZIVNO

VIDEO DRAMA NA PAGU Mladić ozlijeđen, uhitili jednog: 'Sve je puno policije, opkolili su kuću'

Policija je uhitila osobu koja se dovodi u svezu s događajem te je u tijeku kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih okolnosti - priopćila je PU zadarska
Stižu nova pravila za tehnički pregled vozila. Evo svih detalja
NACRT S PROMJENAMA

Stižu nova pravila za tehnički pregled vozila. Evo svih detalja

Nova pravila tako predviđaju da bi servisne radionice morale bilježiti stanje kilometara, a proizvođači bi podatke iz povezanih vozila unosili u nacionalne baze
PREDATOR UHIĆEN U ISTRI Evo gdje skrivaju kamere kojima snimaju djecu: 'Budite oprezni'
BROJ RASTE U TURISTIČKOJ SEZONI

PREDATOR UHIĆEN U ISTRI Evo gdje skrivaju kamere kojima snimaju djecu: 'Budite oprezni'

Stručnjaci roditeljima savjetuju da djeca na plaži uvijek nose kupaći kostim, da njihove fotografije i videosnimke s ljetovanja ne objavljuju na društvenim mrežama...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026