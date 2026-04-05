Uskrs u Jeruzalemu u sjeni rata i ograničenog pristupa bazilici Svetog groba

U uličicama jeruzalemskoga Staroga grada, inače punima života, u nedjelju ujutro je vladala tišina u povodu Uskrsa - najveći kršćanski blagdan ove je godine zasjenjen ratom i strogim ograničenjima pristupa bazilici Svetoga groba.

U blizini bazilike, izgrađene prema predaji na mjestu gdje kršćani smještaju Isusovo raspeće, polaganje u grob i uskrsnuće, barikade izraelske policije propuštaju vjernike kojima je dopušten prilaz. Trgovine su zatvorene. U zoru se tek nekoliko silueta kretalo još vlažnim kamenim ulicama.

"Sretan Uskrs", uzviknuo je na talijanskom jeziku oko 7,30 sati jeruzalemski patrijarh, kardinal Pierbattista Pizzaballa, ulazeći u baziliku Svetoga groba u pratnji male skupine vjerskih dostojanstvenika, zabilježili su novinari AFP-a. Napolju je nekoliko vjernika, koje su držali na udaljenosti, pokušavalo pristupiti svetištu.

Mjere sigurnosti pojačane su u uskim ulicama utvrđenoga Starog grada, svetog mjesta za Židove, kršćane i muslimane, smještenog u Istočnom Jeruzalemu, palestinskom dijelu koji je Izrael okupirao 1967. godine, a potom de facto anektirao.

- Kako mi možete reći da ne mogu ići u crkvu? To je neprihvatljivo - ogorčeno je rekao jedan katolik koji je došao iz Tel Aviva, a kojemu je ovaj posjet godišnja tradicija.

Izraelske vlasti pozivaju se na sigurnosne razloge u kontekstu rata na Bliskom istoku, koji je počeo krajem veljače izraelsko-američkim napadima na Iran.

- Svima nam je vrlo teško jer je ovo naš blagdan. Doista je teško željeti moliti, doći ovamo i ne pronaći ništa. Sve je zatvoreno - kaže sa suzama u očima Christina Toderas, 44-godišnjakinja pristigla iz Rumunjske. Poput mnogih drugih vjernika, bit će prisiljena pratiti misu putem televizije.

- Razumijemo sigurnosne mjere. No, sve više primjećujemo da se one ne primjenjuju ujednačeno - rekao je velečasni Bernard Poggi, koji se priprema predvoditi misu u crkvi blizu svetog mjesta.

Izraelska je policija prošle nedjelje spriječila kardinala Pierbattistu Pizzaballu da pristupi bazilici Svetoga groba na Cvjetnicu, što je izazvalo ogorčene reakcije u inozemstvu, nakon čega je premijer Benjamin Netanyahu naredio da mu se dopusti ulazak.

Od početka rata 28. veljače, ostaci iranskih projektila ili presretača padali su u Starom gradu, osobito u blizini bazilike Svetoga groba, džamije Al-Akse i u Židovskoj četvrti.

Pravoslavci, koji čine većinu među palestinskim kršćanima, Uskrs će proslaviti 12. travnja.