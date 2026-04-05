VJERNICI OGORČENI

Uskrs u Jeruzalemu u sjeni rata i ograničenog pristupa bazilici Svetog groba

Piše HINA,
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS

Razumijemo sigurnosne mjere. No, sve više primjećujemo da se one ne primjenjuju ujednačeno, rekao je velečasni Bernard Poggi, koji je predvodio misu u crkvi blizu svetog mjesta

U uličicama jeruzalemskoga Staroga grada, inače punima života, u nedjelju ujutro je vladala tišina u povodu Uskrsa - najveći kršćanski blagdan ove je godine zasjenjen ratom i strogim ograničenjima pristupa bazilici Svetoga groba.

U blizini bazilike, izgrađene prema predaji na mjestu gdje kršćani smještaju Isusovo raspeće, polaganje u grob i uskrsnuće, barikade izraelske policije propuštaju vjernike kojima je dopušten prilaz. Trgovine su zatvorene. U zoru se tek nekoliko silueta kretalo još vlažnim kamenim ulicama.

"Sretan Uskrs", uzviknuo je na talijanskom jeziku oko 7,30 sati jeruzalemski patrijarh, kardinal Pierbattista Pizzaballa, ulazeći u baziliku Svetoga groba u pratnji male skupine vjerskih dostojanstvenika, zabilježili su novinari AFP-a. Napolju je nekoliko vjernika, koje su držali na udaljenosti, pokušavalo pristupiti svetištu.

USKRS I RAZARANJE NEZAPAMĆENO U ratnom vihoru ne može se do Isusova groba
NEZAPAMĆENO U ratnom vihoru ne može se do Isusova groba

Mjere sigurnosti pojačane su u uskim ulicama utvrđenoga Starog grada, svetog mjesta za Židove, kršćane i muslimane, smještenog u Istočnom Jeruzalemu, palestinskom dijelu koji je Izrael okupirao 1967. godine, a potom de facto anektirao.

- Kako mi možete reći da ne mogu ići u crkvu? To je neprihvatljivo - ogorčeno je rekao jedan katolik koji je došao iz Tel Aviva, a kojemu je ovaj posjet godišnja tradicija.

Izraelske vlasti pozivaju se na sigurnosne razloge u kontekstu rata na Bliskom istoku, koji je počeo krajem veljače izraelsko-američkim napadima na Iran. 

'OVO JE PRESEDAN' Skandal u Jeruzalemu: Prvi put u više desetljeća kardinalima zabranili ulazak u Sveti grob
Skandal u Jeruzalemu: Prvi put u više desetljeća kardinalima zabranili ulazak u Sveti grob

- Svima nam je vrlo teško jer je ovo naš blagdan. Doista je teško željeti moliti, doći ovamo i ne pronaći ništa. Sve je zatvoreno - kaže sa suzama u očima Christina Toderas, 44-godišnjakinja pristigla iz Rumunjske. Poput mnogih drugih vjernika, bit će prisiljena pratiti misu putem televizije.

- Razumijemo sigurnosne mjere. No, sve više primjećujemo da se one ne primjenjuju ujednačeno - rekao je velečasni Bernard Poggi, koji se priprema predvoditi misu u crkvi blizu svetog mjesta.

Izraelska je policija prošle nedjelje spriječila kardinala Pierbattistu Pizzaballu da pristupi bazilici Svetoga groba na Cvjetnicu, što je izazvalo ogorčene reakcije u inozemstvu, nakon čega je premijer Benjamin Netanyahu naredio da mu se dopusti ulazak.

Od početka rata 28. veljače, ostaci iranskih projektila ili presretača padali su u Starom gradu, osobito u blizini bazilike Svetoga groba, džamije Al-Akse i u Židovskoj četvrti.

traže kraj rata Ljudi prosvjeduju u Tel Avivu protiv rata, policija ih rastjerala
Ljudi prosvjeduju u Tel Avivu protiv rata, policija ih rastjerala

Pravoslavci, koji čine većinu među palestinskim kršćanima, Uskrs će proslaviti 12. travnja.

Nije Pavlek jedini: Prljavi milijuni sportskih saveza zapisani su u crnim bilježnicama
VELIKA PLJAČKA U SPORTU

Nije Pavlek jedini: Prljavi milijuni sportskih saveza zapisani su u crnim bilježnicama

NOVI EXPRESS Afera u ski savezu pokazala je kako je tijekom godina sustavno izvučeno 30 milijuna eura, ali ni u ostalim takvim savezima nema transparentnosti, što pobuđuje opravdanu sumnju...
Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'
IZ MINUTE U MINUTU

Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'

Izrael se priprema napasti iranska energetska postrojenja, ali čeka zeleno svjetlo Sjedinjenih Država, rekao je visoki izraelski obrambeni dužnosnik u subotu, dodajući da će do takvih napada vjerojatno doći unutar tjedan dana
'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'
PROBLEMATIČNE RAKETE

'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'

Riječ je o raketama koje imaju razornu moć i mogu gađati ciljeve na udaljenosti do 200 i do 400 kilometara...

