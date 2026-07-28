Biskup Palić nakon skrnavljenja Međugorja: 'Ništa ne može opravdati mržnju ni oskvrnuće'

Mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj Trebinjsko-mrkanske biskupije mons. Petar Palić oglasio se u utorak nakon paljenja vanjskog oltara te oskvrnuća Gospina kipa i Plavog križa u Međugorju, poručivši kako ništa ne može opravdati mržnju, nasilje ni skrnavljenje mjesta molitve. Istaknuo je kako se svetinje mogu obnoviti ljudskim rukama, ali da je mnogo važnije obnavljati ljudska srca, prenosi N1.

Bez obzira na različita mišljenja koja postoje o pojedinim pitanjima vezanima uz Međugorje i koja Crkva razborito prosuđuje svojim vlastitim putem, ništa ne može opravdati mržnju, nasilje ili oskvrnuće mjesta molitve - poručio je biskup.

Naglasio je kako svatko tko u Međugorje dolazi iskreno tražiti Boga ima pravo na molitvu i poštovanje svoje savjesti.

Pozvao je vjernike da na ovaj događaj ne odgovaraju ogorčenošću i osudama, nego molitvom, postom, praštanjem i pouzdanjem u Božju providnost.

Ne dopustimo da nas zlo zarazi vlastitom logikom - istaknuo je.

Dodao je kako se nada da će ovaj žalosni događaj biti poticaj za još usrdniju molitvu za mir među ljudima, poštovanje svetoga i jedinstvo svih koji iskreno traže Krista.

U ovim trenutcima svoje molitve pridružujem molitvi svih hodočasnika i vjernika, uvjeren da nijedan čin mržnje ne može ugasiti svjetlo koje Bog pali u ljudskom srcu - zaključio je biskup Palić.

Podsjetimo, u noći na utorak u Međugorju su oskvrnuti Gospin kip na Podbrdu, Plavi križ i manji Gospin križ, a zapaljen je i vanjski oltar iza crkve sv. Jakova. Zbog sumnje da je počinio ova kaznena djela uhićen je 31-godišnji poljski državljanin, za kojeg je Tužiteljstvo BiH najavilo da će zatražiti određivanje pritvora.