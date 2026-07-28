24SATA U MEĐUGORJU Zašto je Poljak zapalio oltar i oskvrnuo Gospu? 'Samo nam se smijao...'

Dok mještani i vjernici spavaju, oko 4.46 sati ujutro muškarac s ruksakom na leđima prilazi prostoru vanjskog oltara iza župne crkve svetoga Jakova u Međugorju. Nije maskiran, a sa snimke nadzorne kamere vidljivo je da ima smeđu kosu i bradu. Na glavi ima svijetlu šiltericu, odjeven je u tamnu majicu, kratke hlače i tenisice. U desnoj ruci nosi dugački štap, a u lijevoj kanistar. U njemu je, pokazat će se, neka lakozapaljiva tekućina. Drži se pogureno, ali kreće se sigurno. Ne oklijeva niti zastajkuje, vidljivo je da je planirao vandalski čin. Prvo iz kanistra lijeva tekućinu na vrh štapa i pali nešto izvan kadra nadzorne kamere. Kasnije će se doznati da je riječ o platnu, no sreća je htjela da se požar na proširi na nadstrešnicu. Potom se vraća do oltara i polijeva tekućinom prostor oko klupa. Pali i to te oko 4.49 sati odlazi.

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Pokretanje videa... VIDEO Muškarac zapalio oltar u Međugorju | Video: 24sata

Tako su žitelje i hodočasnike svetišta Gospe Međugorske, koji su u ponedjeljak usnuli u miru, u utorak ujutro zatekli šokantni i uznemirujući prizori. Nezapamćeni slučaj vandalizma, u kojemu je zapaljen oltar, a grafitima su prešarana sva važna mjesta Gospina ukazanja i crnom bojom oskvrnuti kipovi Blažene Djevice Marije, duboko je potresao mještane i sve vjernike, ne samo diljem BiH i Hrvatske, nego i šire. Tamo je počinitelj ostavio i poruku na poljskom jeziku kako su vidjelice prevaranti. Crnom bojom oskvrnut je kip Bogorodice na Podbrdu, a na podnožju ostavljena uvredljiva poruka na engleskom jeziku "Devil in skirt" ("Vrag u suknji"). Na meti se našao još jedan simbol Međugorja - Plavi križ. I tamo je crnom bojom išaran kip, a na ploči napisana riječ "ZLO".

Na društvenim mrežama ubrzo se pojavila bolja snimka osumnjičenoga i informacija da je viđen na području Ljubuškoga. To je dovelo do njegova brzog hvatanja. Građani su ga prepoznali i zadržali do dolaska policijskih službenika.

Uhićenje osumnjičenoga na području Zapadnohercegovačke županije za 24sata potvrdio je ministar unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije Marijo Marić.

Foto: Čitatelj 24sata

- Slijedi kriminalistička obrada tijekom koje će se, između ostalog, utvrđivati i motiv za izvršenje. Za svaku je osudu čin kojim se vjerske vrijednosti izlažu poruzi. Te vjerske vrijednosti su u godinama i milijunima ljudi simbol nade i utjehe te u prvom redu mira. Zahvaljujem svim sudionicima akcije na efikasnom operativnom radu, kolegama iz MUP-a ZHŽ-a s kojima smo postupali zajednički, HGSS-u stanici Čitluk, kao i vatrogascima iz Čitluka i Ljubuškog - rekao nam je Marić.

Neslužbeno se doznaje da je riječ o poljskom državljaninu.

Net.hr je razgovarao s jednim od heroja koji su pomogli u hvatanju osumnjičenoga.

- Mladić je prvo rekao da je Poljak, a zatim se brzo ispravio da je Nizozemac, pa počeo bježati kad je to izgovorio - rekao im je Kićo (19).

Našla su se tamo još dva mladića, a jedan od njih ga je zadržao. Otkrio im je da je muškarac govorio nešto na poljskom i da ga nisu ništa razumjeli. Međutim, kad su ga uhvatili, rekao je, Poljak se smijao.

Na pitanje je li ponosan na to što je ulovio čovjeka koji je napravio barbarski čin, Kićo im je skromno odgovorio da mu je drago što su ga ulovili.

Vanjski oltar, koji je počinitelj zapalio, vrlo brzo je očišćen te su postavljene nove klupe. Nakon što je vandal išarao Gospin kip na Brdu ukazanja u Međugorju, u utorak su ga počeli čistiti članovi Zajednice Cenacolo. Vjernici i hodočasnici nastavili su se okupljati i moliti na Podbrdu.

- S velikom smo tugom primili vijest o činu vandalizma kojim su narušeni prostori molitve u našoj župi. Odmah smo pristupili čišćenju i sanaciji oštećenja kako bi svi prostori ponovno bili dostojno pripremljeni za molitvu. Zahvaljujemo svima koji svojim radom i nesebičnom pomoći sudjeluju u tome da svetište ostane mjesto susreta s Bogom, mjesto mira i mjesto u kojem se časti Blažena Djevica Marija, Kraljica mira - priopćili su iz Župnog ureda Međugorje.

Pozvali su sve vjernike da na događaj odgovore molitvom, postom i praštanjem.

- Gospa nas neprestano poziva da budemo nositelji mira. Neka nas i ovaj događaj potakne da njezin poziv shvatimo još ozbiljnije: da ne uzvraćamo zlom na zlo, nego da svojim životom svjedočimo ljubav, praštanje i nadu - poručili su te dodali da svetište ostaje otvoreno svim hodočasnicima i da se molitveni program odvija redovito.

Ovo ružno oskvrnuće nikoga u Međugorju nije ostavilo ravnodušnim. U crkvi sv. Jakova mnogo hodočasnika molilo je u tišini. U obližnjoj trgovini jedna od radnica rekla nam je kako je ovo "ruka sotonista, poremećenih umova kojima je najprije potrebna pomoć". Na Brdo su tijekom dana pristizale grupe hodočasnika i u tišini molile pred oskvrnutim kipom Majke Božje.

Vjerska događanja nisu odgođena, kao ni najavljeni Međunarodni susret mladih "Mladifest", čije je ovogodišnje geslo "Ad fontem", što bi u prijevodu značilo "Na izvor".