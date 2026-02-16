Bivša crnogorska ministrica Vesna Bratić uhićena zbog sumnje u zloupotrebu položaja

Crnogorska policija uhitila je u ponedjeljak bivšu crnogorsku ministricu prosvjete, znanosti i kulture Vesnu Bratić zbog sumnje u zloupotrebu položaja.

Bratić je bila ministrica u vladi Zdravka Krivokapića od 2020. do 2023. godine, prvoj nakon smjene vlasti DPS-a Mila Đukanovića.

Kako su prenijenli crnogorski mediji, Bratić je pred specijalnim tužiteljstvom odgovarala na pitanja o smjeni više od stotinu ravnatelja škola 2021. godine, dok je bila na čelu resornog ministarstva.

Bratić je tada smijenila više od 140 direktora crnogorskih osnovnih i srednjih škola, uz obrazloženje da nisu formirali školske odbore. Sudovi su, međutim, utvrdili da su smjene bile nezakonite, nakon čega je država oštećenima isplatila više od 280 tisuća eura odštete.

Nakon saslušanja određen joj je 72-satni pritvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke.

Bratić je bila i bliska sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), a mnogi njezini stavovi za vrijeme obnašanja dužnosti dijelili su crnogorsko društvo.