Obavijesti

News

Komentari 1
U PRITVORU JE

Bivša crnogorska ministrica Vesna Bratić uhićena zbog sumnje u zloupotrebu položaja

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Bivša crnogorska ministrica Vesna Bratić uhićena zbog sumnje u zloupotrebu položaja
Foto: R.R./ATAImages (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)

Crnogorska policija privela Bratić koja je kao ministrica smijenila više od 140 ravnatelja škola; određen joj je 72-satni pritvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke

Admiral

Crnogorska policija uhitila je u ponedjeljak bivšu crnogorsku ministricu prosvjete, znanosti i kulture Vesnu Bratić zbog sumnje u zloupotrebu položaja. 

Bratić je bila ministrica u vladi Zdravka Krivokapića od 2020. do 2023. godine, prvoj nakon smjene vlasti DPS-a Mila Đukanovića.

AFERA U CRNOJ GORI EKSKLUZIVNO Mirjana Pajković za 24sata: 'Snimke se šire, meni prijete! Žene, prijavite nasilje'
EKSKLUZIVNO Mirjana Pajković za 24sata: 'Snimke se šire, meni prijete! Žene, prijavite nasilje'

Kako su prenijenli crnogorski mediji, Bratić je pred specijalnim tužiteljstvom odgovarala na pitanja o smjeni više od stotinu ravnatelja škola 2021. godine, dok je bila na čelu resornog ministarstva. 

Bratić je tada smijenila više od 140 direktora crnogorskih osnovnih i srednjih škola, uz obrazloženje da nisu formirali školske odbore. Sudovi su, međutim, utvrdili da su smjene bile nezakonite, nakon čega je država oštećenima isplatila više od 280 tisuća eura odštete.

AFERA TRESE SUSJEDSTVO Seks, laži i pravoslavna crkva: Je li skandalozni video oružje u ratu za prevlast u Crnoj Gori?
Seks, laži i pravoslavna crkva: Je li skandalozni video oružje u ratu za prevlast u Crnoj Gori?

Nakon saslušanja određen joj je 72-satni pritvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. 

Bratić je bila i bliska sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), a mnogi njezini stavovi za vrijeme obnašanja dužnosti dijelili su crnogorsko društvo. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih
POGLEDAJTE SNIMKU

VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih

Sva četvorica će u nedjelju, uz optužni prijedlog biti dovedena na sud, a policija za svakog predlaže novčanu kaznu od 3000 eura zbog narušavanja mira i sigurnosti građana
Dozvole za izvlaštenje protivne zakonu, Kolar ih ne poništava: 'Župan pogoduje investitoru'
POBUNA U ZAGORJU

Dozvole za izvlaštenje protivne zakonu, Kolar ih ne poništava: 'Župan pogoduje investitoru'

Ekskluzivno objavljujemo i dva nalaza Ministarstva koja potvrđuju nezakonitosti, ali daju uvid kako je županija skrivala od građana da im se sprema otimanje čak 1,1 milijuna kvadrata za solarne elektrane
Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)
PROSVJED ZBOG TRAMVAJSKE NESREĆE

Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)

Stanovnici Sarajeva i danas su izašli na ulice na novi prosvjed nakon teške tramvajske nesreće u kojoj je prošlog tjedna život izgubio 23-godišnji Erdoan Morankić. Okupljeni su nosili razne transparente: "Ne ubija tramvaj, već nemar", "Sigurnost nije luksuz", "Dok ovaj sistem vlada, mladost nam strada"... Sudjelovalo je najmanje 2000 ljudi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026