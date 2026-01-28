Obavijesti

News

Komentari 0
ZAJEDNO IZA REŠETAKA

Bivša prva dama Južne Koreje osuđena na 20 mjeseci zatvora! Mužu joj prijeti smrtna kazna...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Bivša prva dama Južne Koreje osuđena na 20 mjeseci zatvora! Mužu joj prijeti smrtna kazna...
6
Foto: JUNG YEON-JE/REUTERS

Ali Kim ne može biti pretjerano nezadovoljna. Prijetilo joj je 15 godina zatvora, a izvukla se se sa 'samo' 20 mjeseci...

Admiral

Politička drama koja je potresla Južnu Koreju dobila je novi epilog. Kim Keon Hee, supruga svrgnutog predsjednika Yoon Suk Yeola, osuđena je na 20 mjeseci zatvora zbog korupcije. Presuda dolazi samo nekoliko tjedana nakon što je i njezin suprug osuđen na zatvorsku kaznu, a pred njim je još jedno suđenje, prijeti mu i smrtna kazna, piše AP.

Središnji okružni sud u Seulu proglasio je Kim Keon Hee krivom za primanje mita od kontroverzne Crkve ujedinjenja. Sud je utvrdio da je prihvatila luksuzne darove, uključujući Chanel torbe i dijamantnu ogrlicu marke Graff, u zamjenu za obećane političke usluge i poslovne povlastice.

Prema presudi, bivša prva dama zloupotrijebila je svoj položaj i utjecaj kako bi ostvarila osobnu korist. Uz zatvorsku kaznu, naloženo joj je i plaćanje novčane kazne u vrijednosti od oko 8.300 eura.

YOON SUK YEOL Bivši južnokorejski predsjednik osuđen na pet godina zatvora
Bivši južnokorejski predsjednik osuđen na pet godina zatvora

Sudac Woo In-seong u obrazloženju je naglasio simboličnu važnost uloge prve dame, ali i odgovornost koja s njom dolazi. Poručio je da Kim nije smjela postati loš primjer javnosti.

Ali Kim ne može biti pretjerano nezadovoljna. Prijetilo joj je 15 godina zatvora, a izvukla se se sa 'samo' 20 mjeseci...

Sud je bivšu prvu damu oslobodio optužbi za manipulaciju cijenama dionica vezanih uz tvrtku Deutsch Motors, kao i za kršenje zakona o političkom financiranju. Za te točke optužnice, sud je zaključio da nema dovoljno dokaza o njezinoj izravnoj umiješanosti.

Tužiteljstvo će se žaliti na presudu, obrana također razmatra žalbu, smatraju da je 20 mjeseci kazne zbog korupcije previše...

GLAZBENA DIPLOMACIJA VIDEO Mogli bi Zoki i Plenki ovako. Japanski i korejski lideri bubnjali u ritmu K-popa
VIDEO Mogli bi Zoki i Plenki ovako. Japanski i korejski lideri bubnjali u ritmu K-popa

Afera u kojoj je Kim snimljena kako prima skupocjenu torbicu vrijednu više od dvije tisuće eura, pridonijela je teškom porazu Yoonove stranke na izborima 2024. godine.

Situacija je eskalirala u prosincu 2024. kada je predsjednik Yoon proglasio izvanredno stanje, što mnogi analitičari tumače kao pokušaj da zaštiti suprugu od istraga. Taj je potez doveo do njegova opoziva i smjene.

Yoon je već osuđen na pet godina zatvora zbog zlouporabe ovlasti, a čeka ga i suđenje za pobunu gdje mu prijeti, piše ABC, potencijalno i smrtna kazna, ali šanse za to su jako male, Južna Koreja nije nikoga pogubila od 1997. godine. Kim Keon Hee i Yoon Suk Yeol tako su postali prvi predsjednički par u povijesti Južne Koreje koji se istovremeno nalazi u zatvoru.

Kim, koja je u pritvoru od kolovoza prošle godine, presudu je dočekala mirno u sudnici.

TOMISLAV KLAUŠKI Idiokracija u punom zamahu: Nobelova nagrada moneta je za podmićivanje diktatora Trumpa
Idiokracija u punom zamahu: Nobelova nagrada moneta je za podmićivanje diktatora Trumpa

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Alarmantna poruka njemačkog generala. Očekujte napad u roku dvije do tri godine
RUSI DOLAZE

Alarmantna poruka njemačkog generala. Očekujte napad u roku dvije do tri godine

Dok sam u Afganistanu imao, nažalost, visok, ali upravljiv broj ranjenih, sada moram planirati mogućnost tisuću ozlijeđenih dnevno. Što detaljnije pogledaš, to postaje složenije i teže za zamisliti, rekao je Gerald Funke
Sirotinjo, i Bogu si teška! Kako je Ćorić uz 7400 € plaće morao posuditi od brata da kupi stan
FINANCIJE MINISTRA FINANCIJA

Sirotinjo, i Bogu si teška! Kako je Ćorić uz 7400 € plaće morao posuditi od brata da kupi stan

Budući ministar financija Tomislav Ćorić se vraća u Vladu gdje će zarađivati 2.600 eura manje nego sada. Nakon razvoda je ostavio jedinu nekretninu bivšoj supruzi, a za kupnju i obnovu stana nije uspio uštedjeti
Huligani Torcide koji su prebili Zvezdaše na sudu u zavojima. Objavili im fotke i identitet
FOTO

Huligani Torcide koji su prebili Zvezdaše na sudu u zavojima. Objavili im fotke i identitet

Huligani splitskog Hajduka ušli su u BiH u subotu tvrdeći da idu na humanitarni turnir. Pripremili su 'sačekušu' navijačima Crvene zvezde koji su se vraćali s utakmice Europske lige u Malmöu. Žestoko su ih pretukli. Četvorica su teško ozlijeđena. BiH portali objavili su fotografije 14 uhićenih navijača Hajduka i njihove identitete. Njih 11 ima hrvatsko državljanstvo, a trojica imaju BiH putovnicu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026