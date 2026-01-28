Bivša prva dama Južne Koreje osuđena na 20 mjeseci zatvora! Mužu joj prijeti smrtna kazna...

Politička drama koja je potresla Južnu Koreju dobila je novi epilog. Kim Keon Hee, supruga svrgnutog predsjednika Yoon Suk Yeola, osuđena je na 20 mjeseci zatvora zbog korupcije. Presuda dolazi samo nekoliko tjedana nakon što je i njezin suprug osuđen na zatvorsku kaznu, a pred njim je još jedno suđenje, prijeti mu i smrtna kazna, piše AP.

Središnji okružni sud u Seulu proglasio je Kim Keon Hee krivom za primanje mita od kontroverzne Crkve ujedinjenja. Sud je utvrdio da je prihvatila luksuzne darove, uključujući Chanel torbe i dijamantnu ogrlicu marke Graff, u zamjenu za obećane političke usluge i poslovne povlastice.

Prema presudi, bivša prva dama zloupotrijebila je svoj položaj i utjecaj kako bi ostvarila osobnu korist. Uz zatvorsku kaznu, naloženo joj je i plaćanje novčane kazne u vrijednosti od oko 8.300 eura.

Sudac Woo In-seong u obrazloženju je naglasio simboličnu važnost uloge prve dame, ali i odgovornost koja s njom dolazi. Poručio je da Kim nije smjela postati loš primjer javnosti.

Ali Kim ne može biti pretjerano nezadovoljna. Prijetilo joj je 15 godina zatvora, a izvukla se se sa 'samo' 20 mjeseci...

Sud je bivšu prvu damu oslobodio optužbi za manipulaciju cijenama dionica vezanih uz tvrtku Deutsch Motors, kao i za kršenje zakona o političkom financiranju. Za te točke optužnice, sud je zaključio da nema dovoljno dokaza o njezinoj izravnoj umiješanosti.

Tužiteljstvo će se žaliti na presudu, obrana također razmatra žalbu, smatraju da je 20 mjeseci kazne zbog korupcije previše...

Afera u kojoj je Kim snimljena kako prima skupocjenu torbicu vrijednu više od dvije tisuće eura, pridonijela je teškom porazu Yoonove stranke na izborima 2024. godine.

Situacija je eskalirala u prosincu 2024. kada je predsjednik Yoon proglasio izvanredno stanje, što mnogi analitičari tumače kao pokušaj da zaštiti suprugu od istraga. Taj je potez doveo do njegova opoziva i smjene.

Yoon je već osuđen na pet godina zatvora zbog zlouporabe ovlasti, a čeka ga i suđenje za pobunu gdje mu prijeti, piše ABC, potencijalno i smrtna kazna, ali šanse za to su jako male, Južna Koreja nije nikoga pogubila od 1997. godine. Kim Keon Hee i Yoon Suk Yeol tako su postali prvi predsjednički par u povijesti Južne Koreje koji se istovremeno nalazi u zatvoru.

Kim, koja je u pritvoru od kolovoza prošle godine, presudu je dočekala mirno u sudnici.